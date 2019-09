Diaľnice a rýchlostné cesty sú zjazdné, na niektorých miestach je zľadovatený sneh

BRATISLAVA 16. decembra (WebNoviny.sk) - Na území stredného a východného Slovenska na vozovke sa nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem diaľnice D3 na úseku Svrčinovec - Skalité, kde na vozovke sa nachádza miestami kašovitý sneh do 1 cm.

Horské priechody sú zjazdné

Ako informuje Slovenská správa ciest, cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na území západného Slovenska je vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska na vozovke sa nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm. Zľadovatený sneh do 2 cm je na ceste II/578 na úseku Skalka - Kremnica, do 1 cm je na ceste II/583 Gbeľany- Demkovská a na cestách III. triedy v okolí Rajca.

Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 cm. Miestami zľadovatený sneh do 1 cm sa nachádza na HP Havran a Fačkov. Na HP Makov, Javorník, Šturec, Soroška, Ďurďošík, Donovaly, Kremnické Bane, Puste Pole, Príslop, Pezinská Baba, Vyšehrad, Klenov, Homôľka , Šútovce. Biela Hora a Skýcov je povrch vozoviek vlhký až mokrý. HP Vernár na ceste I/66 je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 m.

Uzávierky ciest

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.





Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.





