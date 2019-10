Diaľnice a horské priechody sú zjazdné, na niektorých úsekoch sa tvorí poľadovica

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.

Povrch vozoviek je prevažne mokrý

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, v hornatejších polohách stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Na ceste II/537 na úseku Tatranská Polianka - Tatranská Lomnica a na cestách III. triedy v obvode Poprad je na vozovke miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horskom priechode Podspády je na vozovke čerstvý sneh do dvoch centimetrov. Na horských priechodoch Šturec, Donovaly, Čertovica, Makov, Zbojská, Súľová a Grajnár je na vozovke miestami kašovitý sneh hrúbky 1 - 3 cm. Na HP Vrchslatina a Herlianske Sedlo je miestami utlačený sneh hrúbky 1 - 3 cm. Poľadovica sa vyskytuje na horskom priechode Besník.

Na I/66 sedlo Besník sa pre silný vietor vytvárajú na vozovke snehové jazyky. Podľa SHMÚ aktuálne platí výstraha 1. stupňa pred tvorbou poľadovice na strednom a východnom Slovensku. Poľadovica sa vyskytuje na cestách I/66 Brezno - Heľpa - Červená Skala - HP Besník, I/72 sedlo Zbojská - Pohronská Polhora - Brezno, II/537 Liptovský Hrádok - Podbanské, ceste III/2378 Brezno-Halny - Mýto pod Ďumbierom a na cestách III. triedy v obvodoch Liptovský Hrádok a Tornaľa.

Niektoré úseky trápi hmla

Pre hmlu je dohľadnosť do 50 m v lokalitách Bratislava-Letisko, Triblavina a Jelšava, do 100 m je dohľadnosť v okolí lokalít Bratislava (BA-Prístavný most, BA-Prievoz, BA-Avion, BA-Kopčany), Jarovce, Rusovce, Tornaľa a Sverepec. Pre silný dážď je dohľadnosť do 100 m v lokalite Považský Chlmec (portál).

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t. Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.

