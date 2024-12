Dezoláti z parlamentu nás môžu pripraviť o 815 miliónov eur, Budaj ukázal prstom aj na komunistu Fica

Ak prejdú blúznivé nápady odporcov ochrany prírody, dezoláti z parlamentu, ktorí sa netaja, že sú v odpore so všetkým, čo súvisí s Európskou úniou, nás pripravia o 815 miliónov eur.

Uviedol to na piatkovej tlačovej besede bývalý minister životného prostredia Ján Budaj (Demokrati).

Ich lídrom je podľa jeho slov „bývalý komunista Robert Fico, ktorý pokračuje v politike Vladimíra Mečiara.“ „To, čo sa tu deje, je politický prevrat,“ vyhlásil Budaj.

Zonácia národných parkov

Navrhovaná legislatíva má zmariť zonáciu národných parkov (NP). Pri schvaľovaní zákona o NP padla podmienka, nech sa pozemky Štátneho podniku lesy prevedú až po tom, čo prebehne zonácia.

„Jeden, dva parky boli dovtedy nazónované. V tom do toho prišli fašistickí politici, ktorí klamlivo burcovali ľudí na vidieku proti zonácii. Doteraz prešlo 110-tisíc hektárov pod národné parky, ale pre nedokončenú zonáciu ešte 80-tisíc neprešlo. Stále na nich hospodária štátne lesy, odvážajú drevo a tieto lesy miznú pred očami. Treba dokončiť zonáciu, avšak prichádza zákon, ktorý to ma zmariť,“ upresnil Budaj.





Opatrenia idúce proti celoeurópskemu postupu nás podľa Budaja vysúvajú z hlavného prúdu Európskej politiky. Sú to opatrenia na zastavenie zonácie, ktoré Slovensko pripravia o 815 miliónov eur.

Dva pozmeňujúce návrhy

Má prísť k zastaveniu zonácie, dokonca existujú aj plány na úplné zmarenie transformácie NP a obnovenie nadvlády biznismenov s drevom. Budaj chce apelovať na odbornú verejnosť, aby dali najavo, že nesúhlasia s demontážou národných parkov.

Michal Kiča (Demokrati), bývalý tajomník Ministerstva životného prostredia, upozornil na dva poslanecké pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené do pléna v stredu 17. mája. Tieto návrhy predložila „protiprírodná koalícia Kuffovci, Sujovci a Smer – sociálna demokracia.“





Prvý návrh zablokuje zonácie tým, že bude vyžadovať súhlas všetkých vlastníkov na danom území. Takíto vlastníci môžu byť aj developeri. Druhý pozmeňujúci návrh sa týka odčleňovania a reverzu správy lesných pozemkov v národných parkoch pod lesnícke organizácie.





„Ak by tieto návrhy v parlamente prešli, tak možnosť podať žiadosť o platbu 815 miliónov eur je vylúčená,“ uzavrel Kiča.

