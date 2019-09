Developer JTRE začal stavať svoj prvý londýnsky projekt Triptych Bankside

Triptych Bankside navrhnutý renomovanými londýnskymi architektmi SQUIRE & PARTNERS sa nachádza v pešej dostupnosti svetoznámych pamiatok a atrakcií ako galéria moderného umenia Tate Modern, divadlo Shakespeare’s Globe Theatre alebo obľúbený trh Borough Market. Cez most Millennium Bridge je to len na skok do finančného centra City of London alebo ku katedrále St. Paul’s. V panoráme Londýna sa bude projekt vynímať zvlnenými organickými fasádami. K vybaveniu pre obyvateľov a nájomcov patria terasy s výhľadom na mesto, 24-hodinová recepcia, súkromný salónik, hracia miestnosť, telocvičňa s wellnessom, súkromná kinosála či spoločné záhrady a 46 parkovacích miest. So začiatkom výstavby bol spustený aj predaj bytov a prenájom komerčných priestorov.