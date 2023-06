Deväť z desiatich Európanov bolo minulý rok spokojných so životom vo svojom meste

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Deväť z desiatich obyvateľov európskych miest je spokojných so životom vo svojom meste, s jeho verejnou správou, zelenými plochami a verejnou dopravou. Vyplýva to zo Správy o kvalite života v európskych mestách 2020, ktorú vydala Európska komisia (EK).

Mnohí obyvatelia miest sa však obávajú o dostatok pracovných miest a bývania, pričom len dvaja z piatich opýtaných si myslia, že je ľahké nájsť si prácu v ich meste.

Hodnotili Bratislavu a Košice

Mestá považujú za inkluzívnejšie vo vzťahu k prisťahovalcom o sedem percent viac ako zvyšok krajiny a k LGBTI komunitám o 14 percent viac ako zvyšok krajiny. Informuje o tom Zastúpenie EK na Slovensku na svojej webovej stránke.

Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že podľa respondentov sa celkovo kvalita života vo východoeurópskych mestách za posledných päť rokov výrazne zlepšila.





Kvalitu života v slovenských mestách hodnotilo 1400 obyvateľov najväčších miest Slovenska, Bratislavy a Košíc.





Z odpovedí respondentov vyplýva, že 92,5 percenta opýtaných je spokojných so životom v Bratislave a 94,5 percenta respondentov je spokojných so životom v Košiciach.

Rozdielna spokojnosť s trhom práce

V Košiciach je 60,8 percenta opýtaných spokojných so zdravotnou starostlivosťou a v Bratislave vyjadrilo spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou 46,3 percenta opýtaných.





Podľa prieskumu považuje svoje mesto za čisté 63,3 percenta Košičanov a v prípade Bratislavy je to 31,4 percenta opýtaných.

Zároveň 31 percent opýtaných súhlasí, že bývanie v Košiciach je cenovo dostupné a v Bratislave si to myslí 15,1 percenta opýtaných.

V Bratislave je spokojných s veľkosťou trhu práce 69,5 percenta opýtaných a v Košiciach 27,2 percenta.

Dobré miesto na život

S dostupnými cenami verejnej dopravy je spokojných 84,7 percenta Bratislavčanov a 83,6 percenta opýtaných v Košiciach.





S úrovňou kultúry v Košiciach je spokojných 88,5 percenta respondentov a v Bratislave 85,7 percenta.





Hlavné mesto Bratislavu hodnotí 93 percent opýtaných ako dobré miesto na život a 95 percent respondentov považuje Košice za dobré miesto na život.





Prieskum sa týka hlavných miest a ďalších veľkých miest v Európskej únii (EÚ), v Európskom združení voľného obchodu (Island, Lichenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko), v Spojenom kráľovstve, na západnom Balkáne a v Turecku. Výsledky prieskumu pochádzajú z 58 100 rozhovorov uskutočnených v 83 mestách v roku 2019.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.