Deti by nemali tráviť pred obrazovkou viac než hodinu denne, odporúča WHO

LONDÝN 24. apríla (WebNoviny.sk) - Deti do päť rokov by nemali tráviť pred obrazovkou televízora, mobilu, tabletu alebo iného elektronického zariadenia viac ako hodinu denne. Deti do jedného roku by nemali tráviť pred obrazovkou vôbec žiadny čas.

Také sú vôbec prvé odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súvislosti s detským sledovaním televízie a iných zariadení, ktoré táto organizácia zverejnila v stredu.

Odborníci WHO sa vyjadrili podobne ako nedávno Americká akadémia pediatrov, ktorá odporúča rodičom, aby vôbec nenechávali deti vystavené obrazovkám až do veku 18 mesiacov.

Nie všetci však s takýmito odporúčaniami súhlasia.

Max Davie, pediater z Britains Royal College of Pediatrics and Child Health, napríklad pre agentúru The Associated Press (AP) povedal, že akékoľvek smernice sú v tejto oblasti kontraproduktívne a "jednoznačne najdôležitejšie je individuálne zhodnotenie" pri každom dieťati.





