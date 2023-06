Desaťtisíce žiakov čakajú písomné maturity, témy slohových prác sa budú žrebovať a náhradné termíny sú o mesiac neskôr

V najbližších dňoch čakajú viac než 41-tisíc maturantov písomné maturity. Písomné časti maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky a u ukrajinských a maďarských študentov aj z ich materinského jazyka, sa uskutočnia od 14. do 17. marca.

Náhradné termíny

Pre študentov, ktorí skúšku nemôžu absolvovať v riadnom termíne so zdravotných dôvodov, sú náhradné termíny naplánované na 3. až 5. apríla, a tiež na 12. apríla. Výsledky budú pre všetky školy sprístupnené online 5. mája 2023. Opravný termín, ako aj ďalší náhradný termín sú naplánované na 5. až 8. septembra 2023. Bližšie informácie o maturitných skúškach sú dostupné na webstránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

V utorok 14. marca bude písomná časť maturít zo slovenského jazyka a literatúry. Test i slohovú prácu bude písať viac než 37-tisíc študentov. Na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským by malo test z maďarského jazyka i literatúry absolvovať necelých 1 600 študentov.

Externý test a slohová práca

„V stredu 15. marca 2023 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je povinný externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1,“ priblížil rezort školstva.

Doplnil, že tak ako obvykle si najviac maturantov zvolilo anglický jazyk. Bude z neho maturovať temer 36-tisíc žiakov, a to na všetkých úrovniach. Viac ako 1 000 študentov sa pripravuje na písomnú maturitu z nemeckého jazyka a 443 študentov by malo písať test i slohovú prácu z ruského jazyka. Štrnásť maturantov si zvolilo francúzsky jazyk, ďalší štyria španielsky jazyk a jeden maturant by mal absolvovať písomnú maturitu z talianskeho jazyka.

Písomná maturitná skúška

V nasledujúci deň by písomnú maturitnú skúšku z matematiky malo absolvovať viac než 5 100 študentov stredných škôl. Ako voliteľný či dobrovoľný premet si ju teda zvolilo približne 12,5 percenta všetkých maturujúcich.

V závere maturitného týždňa budú študenti škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín písať test i slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry, malo by ísť o približne 1 600 študentov. Písomnú maturitu z ukrajinského jazyka a literatúry by malo v tento deň robiť 28 študentov.

Témy slohových prác

Témy slohových prác z jednotlivých vyučovacích jazykov by mali byť vyžrebované a následne vyhlásené v Rozhlase a televízii Slovenska, konkrétne v Rádiu Slovensko. Vyhlásené by mali byť v utorok i v piatok o 12:20.





„Po vyhlásení budú témy ihneď zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk, Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk a https://maturita.svsbb.sk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): https://maturita-nivam.nucem.sk/. Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok,“ informovalo ministerstvo školstva.

