Desatina Slovákov videla vlani na výplatnej páske menej ako 800 eur, najväčšie rozdiely sú medzi Bratislavským a Prešovským krajom

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Desatina ľudí pracujúcich na Slovensku mala vlani nižší hrubý plat ako 800 eur.

Ak zamestnanec nemal deti a uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane, narábal mesačne s čistým príjmom pod 632 eur.

Najlepšie zarábajúca desatina ľudí na Slovensku dostávala v minulom roku v hrubom základný plat vyšší ako 2 450 eur. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Výrazný rozdiel

Slovenský platový medián predstavoval vlani 1 288 eur v hrubom. Ide o hodnotu hrubej mzdy, pri ktorej polovica ľudí zarába menej a polovica, naopak, viac. Porovnanie mediánov v jednotlivých krajoch ukazuje výrazný rozdiel medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska. Najväčšie regionálne rozdiely sú medzi Bratislavským a Prešovským krajom.

Kým v hlavnom meste zarobila v roku 2021 polovica zarábajúcich nad 1 520 eur, v Prešove a okolí sú takéto platy považované skôr za výnimočné. Nad 1 600 eur v hrubom tu napríklad vlani zarábala len najlepšia desatina zamestnancov.

Vysokoškolsky vzdelaní ľudia

Pri zamestnancoch, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sú regionálne rozdiely v mnohých prípadoch ešte výraznejšie. Iba polovica ľudí v Bratislavskom kraji mala vlani nižší plat ako 1 750 eur v hrubom.

V Prešovskom kraji predstavuje medián len 1 100 eur v hrubom. Pohľad na regionálne mediány pri vysokoškolsky vzdelaných zamestnancoch je však zaujímavý v prípade Košického kraja. Medián tu v roku 2021 predstavoval 1 620 eur v hrubom a od hlavného mesta nie je vzdialený ako ostatné regióny.





Košický kraj je po bratislavskom regióne v poradí druhým s najvyšším počtom ponúk, ktoré požadujú vysokoškolské vzdelanie. Portál Profesia.sk evidoval vlani v Bratislavskom kraji 11 723 ponúk, ktoré požadovali univerzitný titul druhého stupňa. V prípade košického regiónu išlo o 2 442 inzerátov.

„Faktorom, ktorý mohol ovplyvniť aj pomerne vysoký platový medián, je, že až tretina košických ponúk je v informačných technológiách, teda v najlepšie platenej oblasti na Slovensku," upozornila spoločnosť Profesia. Pri pracovných príležitostiach v Bratislave, ktoré požadujú vysokú školu, sú vyrovnanejšie možnosti z rôznych odvetví. Sektor IT tu tvorí 23 percent.

Nezamestnanosť v OECD klesla už siedmy mesiac v rade, stále je však vyššia ako pred pandémiou

Celková nezamestnanosť v krajinách združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v novembri už siedmy mesiac v rade klesla, a to na 5,5 percenta z októbrovej úrovne 5,7 percenta. Napriek tomu zostávala o 0,2 percentuálneho bodu vyššie nad predpandemickou úrovňou z februára 2020.

OECD o tom informovala v správe, ktorú zverejnila v utorok.

Klesla aj miera nezamestnanosti v eurozóne

Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri klesla tiež siedmy mesiac v rade, a to na 7,2 percenta z októbrových 7,3 percenta. Prinajmenšom o 0,3 percentuálneho bodu sa znížila v Rakúsku, Litve a Španielsku, ale v Lotyšsku sa o 0,3 percentuálneho bodu zvýšila.

V USA sa novembrová nezamestnanosť znížila na 4,2 percenta z úrovne 4,6 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Avšak v Japonsku mierne stúpla na 2,8 percenta z októbrových 2,7 percenta. Najnovšie údaje z USA ukázali, že nezamestnanosť v tejto krajine klesla aj v decembri, a to na 3,9 percenta.

Návrat dočasne prepustených zamestnancov

Pokles celkovej nezamestnanosti v krajinách OECD v porovnaní s aprílom 2020, keď pre pandémiu kulminovala, je však nutné interpretovať opatrne, uviedla organizácia. Zníženie nezamestnanosti totiž vo veľkej miere odzrkadľuje návrat dočasne prepustených pracovníkov do zamestnania v USA a Kanade.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu