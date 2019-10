Denis Vavro posilní Lazio Rím a bude štvrtým najdrahším slovenským futbalistom v histórii

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenského reprezentačného stopéra Denisa Vavra delí už iba krok od prestupu do talianskej najvyššej súťaže, kde by sa mal stať hráčom Lazia Rím.

Dvadsaťtriročný stredný obranca podstúpi vo štvrtok lekársku prehliadku a v prípade jej úspešného absolvovania podpíše s klubom kontrakt na päť rokov.

Kluby sú medzi sebou dohodnuté

Podľa informácií portálu by sa mal jeho sezónny príjem pohybovať na úrovni okolo 1,5 milióna eur a Rimania zaplatia kodanskému FC za talentovaného futbalistu sumu 11,5 miliónov eur vrátane bonusov.

"Je to tak, kluby sú medzi sebou dohodnuté. Denis absolvuje zdravotnú prehliadku v Ríme, kde sa budú riešiť aj všetky ostatné záležitosti tohto prestupu,“ povedal pre sport.sk hráčov agent Martin Petráš, ktorý v minulosti taktiež pôsobil na Apeninskom polostrove.

Okrem predstaviteľov Lazia sledovali Vavra aj ďalšie kluby z popredných európskych súťaží ako AS Rím, West Ham United alebo Atalanta Bergamo.

Štvrtý najdrahší slovenský futbalista

Ak z dohody nezíde, stane sa rodák z Partizánskeho štvrtým najdrahším slovenským futbalistom v histórii. Pred ním prestúpili za vyššiu sumu už iba Milan Škriniar zo Sampodrie Janov do Inter Milánu (25 miliónov eur), Vratislav Greško z Interu Miláno do Parmy (21,5 miliónov eur) a Marek Hamšík z Neapola do čínskeho Ta-lien I-fang (20 miliónov eur).

Vavro strávil uplynulé dve sezóny v FC Kodaň, kde bol stabilnou súčasťou základnej zostavy. S klubom vyhral jeden majstrovský titul a zahral si v skupinovej fáze Európskej ligy. Pred odchodom do Dánska pôsobil mladý obranca v slovenskej najvyššej súťaži v MŠK Žilina, s ktorou taktiež získal jednu majstrovskú trofej.





