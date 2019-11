Deň vojnových veteránov: Na Slovensku ich žijú tisíce, majú nárok na špeciálnu starostlivosť

11.11.2019 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je v súčasnosti 108 veteránov z obdobia druhej svetovej vojny. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Veteráni majú nárok na špeciálnu starostlivosť a účastníci Slovenského národného povstania (SNP) dostávajú príplatok ku dôchodkom.

Ich dôchodky nie sú vysoké

Celkovo je evidovaných 8 132 vojnových veteránov, z toho 8 024 novodobých a 108 veteránov z obdobia druhej svetovej vojny. „Medzi hlavné benefity statusu vojnového veterána patrí napríklad kúpeľná, rekreačná či psychologická starostlivosť, ako aj zľavy v ubytovacích či kultúrnych zariadeniach,” napísala v stanovisku hovorkyňa. Benefity vojnových veteránov sa vo všeobecnosti nelíšia, tí, ktorí boli priamymi účastníkmi SNP ako aj vdovy a vdovci po nich, majú nárok na príplatok ku vyplácanému dôchodku.

Riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum Sandra Polovková si myslí, že aj ľudia, ktorí boli poškodzovaní totalitným režimom, by mali byť podporení. „Vystúpili proti režimu a postavili sa na tú správnu stranu a nepoľavili zo svojich hodnôt. V aktuálnej situácii na tom nie sú dobre, štát si ich dostatočne nevšíma. Pomohlo by, ak by boli dodatočne finančne ohodnotení. V súčastnosti sú dôchodcovia a, bohužiaľ, tie ich dôchodky nie sú vysoké," dodala.

Pripomína sa celosvetovo

V pondelok si bola Deň vojnových veteránov pripomenúť aj prezidentka SR Zuzana Čaputová pri pietnom akte na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave. Prezidentka pripomenula, že padlých vojakov je potrebné si pripomínať a snažiť sa zabrániť ďalšiemu konfliktu. „Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme nedopustili vojnu so všetkými jej hrôzami,“ povedala.





Deň vojnových veteránov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. Dátum bol vybraný symbolicky, pretože v tento deň v roku 1918 vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiegne podpísali prímerie spojenci a Nemecko, čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny.

