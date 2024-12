Deň bielej palice je za dverami, na ohľaduplnosť vodičov voči nevidiacim si posvieti polícia

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia spoločne s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) uskutoční po dvanástykrát kontrolnú akciu rešpektovania pravidiel cestnej premávky v rámci Dňa bielej palice.

Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli predseda ÚNSS Branislav Mamojka, PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská a vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd Prezídia policajného zboru Tomáš Vrábel.

Nevidiaci dáva na priechode signál

Akcia bude zameraná na to, či vodiči dbajú na zvýšenú opatrnosť voči osobám, ktoré používajú bielu palicu. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 14. októbra na 40. priechodoch pre chodcov v 36 mestách Slovenska.

Na priechodoch budú dodržiavanie sledovať hliadky dopravnej polície, zrakovo postihnuté osoby budú predstavovať figuranti ÚNSS.

„Ak chce nevidiaci alebo slabozraký chodec prejsť cez cestu, dáva signál tým, že bielu palicu zodvihne vodorovne pred seba. Palicu dvíha maximálne do výšky pása a takto ju podrží niekoľko sekúnd. Rešpektujúci vodič zareaguje zastavením a trpezlivo počká, kým daný človek prejde. Akékoľvek trúbenie či blikanie svetlami na človeka so zrakovým postihnutím nie je vhodné,“ povedal predseda ÚNSS Branislav Mamojka.

Pokuty rozdávať nebudú

Na každom priechode, ktorý bude súčasťou akcie, bude figurant ÚNSS a zapisovateľ. Ten bude zaznamenávať, ako vodiči na konkrétnom úseku reagovali na užívateľa bielej palice, ktorý sa bude chcieť dostať na druhú stranu cesty.

„Policajné hliadky budú pozorne sledovať, či vodiči rešpektovali alebo nerešpektovali signál bielou palicou. Tých, ktorí zastavia, ocenia a tých, ktorí žiadosť nevidiaceho odignorujú na chybu upozornia a vysvetlia im správny postup. Tentokrát však bez pokuty,“ vysvetlil Tomáš Vrábel z Odboru dopravnej polície.

K tohtoročnému Dňu bielej palice polícia zároveň pripravila niekoľko videí, ktorými chce rozširovať povedomie verejnosti o problematike ľudí so zrakovým postihnutím v doprave.

V minulom roku upozorňovali zástupcovia Odboru dopravnej polície na dôležitosť pomoci nevidiacim pri cestovaní verejnou dopravou.

Mohli si to vyskúšať sami

Tento rok si v rámci mediálnej kampane sami vyskúšali pozíciu nevidiaceho i slabozrakého pri pohybe po komunikácii.

Podľa Vrábela skúška so simulačnými okuliarmi polícii ukázala, že ľudia so zrakovým postihnutím to skutočne nemajú jednoduché, a preto je potrebné, aby im ľudia pomáhali napríklad aj tým, že ich budú rešpektovať pri snahe prejsť na druhú stranu cesty na priechode pre chodcov.

Výsledky akcie v rámci tohtoročného Dňa bielej palice budú známe vo štvrtok večer. ÚNSS ich o 19:00 zverejní na svojom webe.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.