Demontáž dobrého mena a najväčšie poníženie. Matovič poslúžil ako užitočný hlupák, tvrdí Kmec

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa poslanca Petra Kmeca (Hlas-SD) minister financií Igor Matovič (OĽaNO) poslúžil Maďarsku v kauze Sputnik V ako „užitočný hlupák“.

Kmec zároveň uviedol, že konanie ministra financií počas jeho ciest do Moskvy a Budapešti považuje za demontáž dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Gyimesiho facka ministerstvu

„Ak mlčí prezidentka, ak mlčí premiér a ak mlčí predseda parlamentu, ktorí zodpovedajú za zahraničnú politiku štátu, a nekonajú, stávajú sa spoluúčastní na tejto demontáži,“ zdôraznil poslanec.





Kmec upozornil, že Moskva a Budapešť dokážu veľmi tvrdo presadzovať svoje diplomatické záujmy.





Kmec zároveň považuje za absolútne neprípustné slová poslanca Gyimesiho (OĽaNO), ktorý sa na rokovaniach zúčastnil a ich úspech odôvodnil aj neprítomnosťou zástupcov slovenskej diplomacie.

„To je otvorená facka a najväčšie poníženie slovenského Ministerstva zahraničných vecí v histórii Slovenska, ktoré formuje a reprezentuje naše národné záujmy,“ uzavrel Kmec.

Sputnik v chladničkách

Matovič v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj premiérom Maďarska Viktorom Orbánom.





Szijjártó na piatkovej tlačovej besede po rokovaní s Matovičom vyhlásil, že na základe žiadosti Slovenska pomôže Maďarsko pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V.

Matovič zároveň dodal, že ruská vakcína je skladovaná na Slovensku v chladničkách už šesť týždňov, pričom by ňou bolo možné zachraňovať ľudské životy. Práve z toho dôvodu prišiel požiadať Maďarsko o pomoc pri testovaní tejto zásielky.

UŽITOČNÝ HLUPÁK ALEBO VLASTIZRADCA?

Vlastizrada. Slovo, ktoré sa začína opatrne spomínať v médiach v súvislosti s nezodpovedným konaním expremiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča. Z Moskvy a Budapešti útočil na slovenské odborné inštitúcie a hanobil to, čo by mal ako vládny činiteľ v zahraničí chrániť: SLOVENSKÚ REPUBLIKU a ľudí, čo tu žijú!

Viete si predstaviť, že by tak robil ruský alebo maďarský minister financíí a brýzgal by na svoju krajinu z Bratislavy? Ja nie!

Šéfka ŠÚKL Baťová a my s ňou len s prekvapením pozeráme na to, aké škody pácha predstaviteľ vlády na vlastnom štáte. Fakty totiž hovoria jasne: Vakcína Sputnik mohla byť už dávno aplikovaná, a to rozhodnutím bývalého ministra Krajčiho.

ŠÚKL rokoval s maďarskou stranou a tá tri krát odmietla jeho žiadosť o posúdenie Sputnika.

Ukazuje sa, že za nemej asistencie vlády a koaličných strán Igor Matovič poslúžil Moskve a Budapešti ako užitočný blázon.

Otázne dnes je, či na jeden deň, alebo sa s ním spájajú dlhodobejšie plány týchto skúsených zahraničnopolitických hráčov. Moskva a Budapešť dokážu veľmi tvrdo presadzovať svoje záujmy a pustiť k nim na rokovania uleteného Matoviča bez kontroly skúsených diplomatov je čistá hanba a riziko, že napácha obrovské škody na národných záujmoch Slovenska. Napokon radikálny poslanec OĽANO Gyimesi, ktorý sprevádzal Matoviča v Budapešti to povedal jasne, že rokovanie boli úspešné preto, lebo tam nebol nikto zo slovenskej diplomacie!To je otvorená facka a najväčšie poníženie slovenského Ministerstva zahraničia v histórii Slovenska, ktoré formuje a reprezentuje naše národné bezpečnostné a zahranično-politické záujmy!

Ak mlčí prezidentka, ak mlčí premiér a ak mlčí predseda parlamentu, ktorí zodpovedajú za zahraničnú politiku štátu a nekonajú, stávajú sa spoluúčastní tejto demontáže dobrého mena Slovenskej republiky. A my všetci stojíme pred otázkou, či je Matovič len UŽITOČNÝ HLUPÁK, alebo novodobý VLASTIZRADCA, ktorý slúži cudzím záujmom.

Nech je to akokoľvek, škodí vlastnému štátu, znižuje jeho reputáciu v zahraniči a dostáva nás na veľmi tenký ľad pri ochrane našich národných záujmov. Kde nie je štátna hrdosť, nemôže byť ani úcta a rešpekt zo strany zahraničných partnerov. Slovenská republika a ľudia ktorí tu žijú si toto pošliapavanie vlastnej identity nezaslúžia! Zdroj: Facebook: Peter Kmec

