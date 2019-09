Demonštranti protestovali v Grécku proti zmene názvu Macedónska, zasahovala polícia

Na proteste v uliciach Solúna sa zúčastnili tisíce ľudí, pričom mnohí z nich mávali gréckymi zástavami. Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas svojej sobotňajšej návštevy Skopje naopak vyzvala Macedóncov, aby nepremárnili historickú príležitosť a hlasovali za zmenu názvu, ktorý vlády oboch štátov už schválili a vyriešili tak dlhoročný spor s Gréckom. Zažehnanie sváru by navyše malej balkánskej krajine otvorilo dvere do Európskej únie a do NATO.