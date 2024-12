Demokratické hodnoty sú podľa Bidena ohrozené a Ukrajina môže zastaviť Putina, ak jej poskytneme potrebné zbrane

8.3.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že Ukrajina môže zastaviť ruského vodcu Vladimira Putina. Ako referuje spravodajský web CNN, súčasný šéf Bieleho domu to povedal vo svojom štvrtkovom prejave o stave krajiny.

„Ukrajina môže zastaviť Putina, ak budeme stáť spolu pri Ukrajine a poskytneme jej potrebné zbrane. Nemôžeme sa stiahnuť a nechať celú Európu bez podpory. Putinovi som to povedal jasne. Neodídeme. Už som to povedal, a myslím to doslovne. História si nás bude pamätať,“ povedal Biden.

Snaha o prebudenie Kongresu

Zároveň zintenzívnil výzvy, aby Spojené štáty pokračovali v poskytovaní pomoci Ukrajine, pričom uviedol, že sloboda a demokracia sú ohrozené „doma aj v zahraničí“. Pri zmienke o ohrozenej demokracii „doma“ zjavne narážal na Donalda Trumpa, ktorý bude republikánskym kandidátom v novembrových prezidentských voľbách.

Biden povedal, že účelom jeho prejavu bolo „prebudiť Kongres a varovať americký ľud“, že demokracia je ohrozená.

„Ak si tu niekto myslí, že Putin sa zastaví na Ukrajine, ubezpečujem vás, že neprestane. Musíme reagovať na Putinovu výzvu,“ podotkol.

Nežiadajú vojakov, ale zbrane

Biden zopakoval, že Ukrajina žiada vojenskú pomoc a zbrane na boj proti Rusku, a nie americký personál. „Nežiadajú amerických vojakov. V skutočnosti americkí vojaci nebojujú na Ukrajine. A ja som odhodlaný to tak aj udržať.“

Americký prezident tiež kritizoval predchádzajúce vyjadrenia bývalého prezidenta Donalda Trumpa, bez toho, aby ho menoval, ktorý Putinovi povedal, aby si „robil, čo chce“.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.