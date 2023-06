Demokraciu na Slovensku ohrozuje štiepenie demokratických politických síl, tvrdí na sneme Spolu Kollár

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Krízy, ktorým čelíme, nemožno riešiť prvoplánovými, neodbornými a nesystémovými riešeniami. Na sneme strany Spolu - občianska demokracia to povedal jej predseda a poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár.

Demokraciu na Slovensku podľa neho v posledných rokoch ohrozuje štiepenie demokratických politických síl. Výzvy ako sú extrémizmus, populizmus, ale aj spochybňovanie ukotvenia Slovenska v EÚ podľa Kollára zvýrazňujú potrebu spájať sa a vytvoriť pre stredopravého voliča jasnú občiansko-demokratickú alternatívu.

Chyba, ktorá sa nesmie zopakovať

Kollár sa vyjadril, že na demokratickejšej strane slovenského politického spektra nie sú malé strany, len strany, ktoré občas nie sú múdre, a to aj do vlastných radov. Pripustil, že na sneme sú viacerí, vrátane neho, ktorí sa pričinili, že v posledných parlamentných voľbách prepadlo temer pol milióna hlasov demokratických voličov.

Takáto chyba sa podľa Kollára už nesmie zopakovať. Povedal, že ak sa k moci dostane mafia, extrémisti a autokrati, Slovensko bude nie na štyri roky, ale na desaťročia vydané do rúk tých, ktorí sa postarajú, aby sme prestali byť západnou demokraciou s perspektívou dobrého života v slobodnej krajine.

Predsedovia SaS a PS sa nezúčastnili

Na sneme sa zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO), bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda, prešovský primátor František Oľha, predseda Občianskych demokratov Slovenska Pavol Macko či predseda strany Šanca Viliam Novotný, ale aj podpredseda KDH Tomáš Merašický.

Prítomní boli aj poslanci Národnej rady SR Jana Žitňanská, Juraj Šeliga (Za ľudí), nezaradený poslanec Martin Klus aj Ondrej Dostál (SaS), a tiež predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda SK8 Združenia samosprávnych krajov Jozef Viskupič. Predsedovia strán SaS a Progresívne Slovensko sa ospravedlnili.

