Dekriminalizácia drog stroskotala na nereálnom návrhu, skritizoval minister Gál návrh Žitňanskej

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) - Čiastočná dekriminalizácia návykových látok, ktorá je aj v Programovom vyhlásení vlády SR, stroskotala na nereálnom návrhu.

Uviedol to pre agentúru SITA minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý doplnil, že ťažko sa aj v rámci vládnej koalície robí reparát, ak bol návrh pôvodne predložený ešte Luciou Žitňanskou príliš benevolentný.

Tvrdý odpor koaličných partnerov

Ešte na začiatku tohto roka predložila návrh novej legislatívy v tejto oblasti, ktorý mal čiastočne dekriminalizovať aj takzvané tvrdé drogy, napríklad heroín, či kokaín.

Novela vtedy narazila na tvrdý odpor koaličných partnerov, po ktorom Žitňanská návrh stiahla. Gál sa v tejto oblasti už nebude snažiť opätovne predložiť upravený návrh. "Ono sa to chytilo za veľmi zlý koniec. Ten prvý návrh bol aj na moje liberálnejšie postoje priširoký a neakceptovateľný," povedal Gál na margo návrhu Lucie Žitňanskej.

Priechodnejšia cesta

Vláda chcela pôvodne podľa programového vyhlásenia dekriminalizovať iba mäkké návykové látky, napríklad marihuanu. Podľa ministra spravodlivosti mala ísť koalícia, respektíve Ministerstvo spravodlivosti SR hneď od začiatku touto cestou, ktorá by bola rozhodne priechodnejšia.

"Hneď sme mali predkladať iba návrh, ktorý by upravoval množstvá alebo dekriminalizáciu pre ľahkú skupinu návykových látok. Rozdelilo to spoločnosť a bolo to za čiarou. Keď by sme išli hneď s tou verziou, ktorú som ja predložil Koaličnej rade, tak to mohlo mať šancu na úspech," uzavrel Gál.

