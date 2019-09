Dediči Hlohovského zámku z rodu Erdödyovcov sa ozvali mestu a vysvetlili aj svoje úmysly

HLOHOVEC 13. marca (WebNoviny.sk) – Mestu Hlohovec sa ohlásili ďalší údajní dediči po Viliamovi Erdödym, poslednom súkromnom vlastníkovi Hlohovského zámku a ďalších majetkov v regióne.

Na rozdiel od predchádzajúcich však Peter a Stephan Erdödyovci v liste vedeniu mesta napísali, že nemajú žiadne nároky na niekdajšie majetky ich rodu na Slovensku. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci o liste informoval primátor Miroslav Kollár, pričom jeho autorov označil za skutočných Erdödyovcov.

Chcú pomôcť regiónu

Peter a Stephan Erdödyovci sa v liste dištancujú od prípadov, keď sa rôzne osoby vydávali za dedičov Erdödyovcov a robili si nároky na bývalé majetky tohto rodu.

Naposledy to boli pred dvoma rokmi Christian Neumann a Silvia List, podľa bratov Erdödyovcov však tieto osoby nie sú členmi ich rodu a preto si nemôžu robiť nároky na majetky.

„V danej súvislosti považujeme za dôležité konštatovať, že my sami, rod Erdödy, nemáme žiadne reštitučné ani iné nároky na bývalé majetky nášho rodu na Slovensku. Ide nám o to, aby sme nestratili kontakt so starou vlasťou a chceme pomáhať tomuto regiónu, aby sa nezabudlo na jeho históriu a uchovať dedičstvo dejín pre budúcnosť. Pritom nás teší, že v posledných rokoch sa oživil záujem o naše spoločné dejiny, ako to dokazuje napríklad obnova zámku v Hlohovci,“ napísali v liste z Mníchova Peter a Stephan Erdödyovci.

Údajní dediči chceli premenovať ulicu

Údajní dediči po Erdödyovcoch Christian Neumann a Silvia List sa pred dvoma rokmi obrátili na Okresný súd v Trnave s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým chceli zablokovať nakladanie s Hlohovským zámkom, ako aj jeho rekonštrukciu, súd ich návrh zamietol.

Deklarovali aj svoj záujem o hodnotné predmety z Vlastivedného múzea, ktoré pochádzali zo zámku, ale dožadovali sa aj premenovania jednej z ulíc Hlohovca na Alej Erdödyovcov.





Primátor Hlohovca Miroslav Kollár pre agentúru SITA povedal, že nemá vedomosť o žiadnych ďalších nárokoch, ktorých by sa domáhali súdnou cestou.

Snaha získať majetky

Posledný súkromný vlastník Hllohovského zámku a ďalších veľkých majetkov v regióne Viliam Erdödy musel opustiť Slovensko v roku 1945. Situáciu s dedičstvom skomplikoval fakt, že bol ženatý, ale bezdetný.





Jeho manželka Anna Schmidt však mala dcéru z prvého manželstva, ktorú si podľa vysvetlenia bratov Erdödyovcov Viliam Erdödy neosvojil. Za dediča ustanovil závetom Imricha Erdödyho, ktorý bol otcom Petra a Stephana Erdödyovcov. Neumann a List sú potomkovia z línie po Anne Schmidt.





V minulosti sa o získanie majetkov po Erdödyovcoch neúspešne usilovalo viacero osôb, Ferenc Xavér Erdödy skončil pre podvod vo väzení.

