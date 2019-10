Debakel domáceho Bayernu v Bundeslige prispel k šnúre bez víťazstiev, brankár Neuer je nahnevaný

MNÍCHOV 7. októbra (WebNoviny.sk) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov zažíva podobnú negatívnu šnúru bez víťazstva ako ďalší .

"Die Roten" v sobotňajšom dueli 7. kola nemeckej I. bundesligy 2018/2019 s Borussiou Mönchengladbach prehrali doma vysoko 0:3 a v tabuľke sa prepadli až na 5. pozíciu. Ak Lipsko v nedeľňajšej dohrávke zdolá Norimberg, pôjdu Bavori ešte o pozíciu nižšie.

Prehra bolí, ale treba ju prijať

Mužstvo trénera Nika Kovača nezvíťazilo už v štyroch súťažných stretnutiach (tri bundesligové a jedno v Lige majstrov), počas tejto minisérie zaznamenalo nepriaznivé skóre 2:7. A to Bayern vstúpil do tejto sezóny siedmimi výhrami po sebe. Výsledkovú krízu odštartovala domáca remíza s Augsburgom (1:1), nasledovala prehra v Berlíne s Herthou (0:2), nerozhodný rezultát v LM s Ajaxom Amsterdam (1:1) a v sobotu ďalšia prehra s Mönchengladbachom (0:3).

Hostia v Allianz Arene už v 16. min viedli 2:0 gólmi Alassana Pléu a Larsa Stindla, definitívnu podobu výsledku dal v 88. min Patrick Herrmann.

"Mali sme dobrý úvod, ale potom to bolo rovnaké ako proti Augsburgu a Herthe. Spravili sme individuálne chyby, ktoré sa na tejto úrovni trestajú. Góly, ktoré sme inkasovali v prvom polčase, podkopali našu sebadôveru. ´Gladbach´ hral veľmi kompaktne, v krídelných priestoroch nás zdvojoval, takže bolo ťažké nájsť voľné medzery. Prehra bolí, ale musíme ju prijať," vyhlásil pre klubový web tréner Bayernu Niko Kovač.

"Prvý gól sme dostali z ničoho a vpredu sme nevedeli nájsť účinnú odpoveď. Potom sme inkasovali druhýkrát a bolo to ešte ťažšie. Bolo to ako úder päsťou do tváre. Môžem povedať, že chyba nie je v motivácii. Každý hráč veľmi chce, náš prístup je správny. V minulých zápasoch sme si aspoň utvorili príležitosti, ktoré sme nepremenili. Proti Borussii sme však nemali ani jednu šancu. Toto nie je Bayern," poznamenal brankár Mníchovčanov Manuel Neuer.

Kľúčové bolo premeniť gólové príležitosti

Kouč z Mönchengladbachu Dieter Hecking bol pochopiteľne spokojný. Potešil ho najmä fakt, že jeho mužstvo favorizovanému Bayernu v ofenzíve nedovolilo takmer nič.

"Bol to z našej strany skvelý tímový výkon, neuveriteľne dobre sme bránili. Bayern si vynútil tlak, ale nedovolili sme mu veľké šance. Odviedli sme dobrú prácu. Kľúčové bolo to, že sme premenili naše prvé dve gólové príležitosti," skonštatoval 54-ročný kormidelník.

"Keď chcete v Mníchove uspieť, nesmiete hrať bez lopty. Darilo sa nám podnikať rýchle protiútoky. Víťazstvo pred reprezentačnou prestávkou je vždy veľmi pozitívne," povedal kapitán hostí Lars Stindl.

