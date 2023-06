Dávky v hmotnej núdzi sa zvýšia o 7,5 percenta, vzrastie aj suma ochranného príspevku

Sumy dávok pre ľudí v hmotnej núdzi sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 7,5 percenta.

Ide o rovnaké percento, o aké od júla tohto roka stúpla suma životného minima. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi bolo v piatok publikované v Zbierke zákonov SR.

V tlačovej správe o tom informoval rezort práce a sociálnych vecí.

Dávka sa zvýši

Dávka pre jednotlivca stúpne o 5,20 eura na 74 eur. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi pôjde dávka nahor o 9,80 eura na 140,70 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi bude od januára dostávať 205,50 eura namiesto terajších 191,20 eura, dvojica bez detí sumu 128,60 eura namiesto súčasných 119,60 eura.

Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi sa dávka zvýši o 13,40 eura na 192,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 18,10 eura na 259,40 eura.

Ochranný príspevok

Suma ochranného príspevku od budúceho roka vzrastie o 5,30 eura na 75,70 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Výška aktivačného príspevku pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, stúpne zo 140,80 eura na 151,40 eura.

Na sumu 75,70 eura z terajších 70,40 eura pôjde nahor aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie. Príspevok ma bývanie sa zvýši o 4,50 eura na 63,90 eura pre domácnosť s jedným členom a o 7,10 eura na 101,90 eura pre domácnosť s dvoma a viac členmi.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.