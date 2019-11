Dávid Hancko by mal odísť do Sparty Praha, Fiorentina ho pustila na hosťovanie

3.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko by mal sezónu 2019/2020 absolvovať v Česku. je blízko k dohode so Spartou Praha.

Fiorentina ponúkla viac

Dvadsaťjedenročný Prievidžan je kmeňovým hráčom talianskeho klubu AC Fiorentina, no tréner Vincenzo Montella s ním neráta do ďalšej časti prípravy.

Preto mu vedenie klubu umožnilo odchod na hosťovanie, ktoré v minulotýždňovom rozhovore pre agentúru SITA avizoval aj jeho agent Branislav Jašurek.

Sparta chcela Hancka získať už vlani zo Žiliny, no talianska Fiorentina vtedy ponúkla viac, sumu približne 3,7 milióna eur. Podľa iSport.cz by mal prísť do Sparty zadarmo s opciou na prípadný prestup za približne 5 miliónov eur. Navyše, taliansky klub by sa mal podieľať na jeho výplate.

Hancko potrebuje hrať

"Fiorentina ho nechce predať, keďže vie, aký potenciál v ňom kúpila. O Dávida je záujem a nemám obavu, že by sme nenašli vhodné a racionálne riešenie. Ako mladý hráč potrebuje odohrať kompletnú sezónu, aspoň 30 zápasov. Budeme prihliadať viac na toto ako napríklad na finančnú stránku. Samozrejme, pomôžu mu aj zápasy za reprezentáciu, ale na to, aby v nej bol, musí hrať aj v klube," poznamenal pre SITA Hanckov agent Jašurek.

Dávid Hancko pôsobil do leta 2018 v MŠK Žilina, v talianskej Serii A debutoval za Fiorentinu 22. septembra 2018 v súboji proti SPALu Ferrara.

V uplynulom ročníku nastúpil iba v piatich ligových stretnutiach a absolvoval iba 281 minút. Okrem toho debutoval v reprezentačnom drese Slovenska a pod vedením trénera Pavla Hapala odohral v štyroch súťažných dueloch kompletnú minutáž.

