Dávid Bondra si chce zahrať za Slovensko v Košiciach, myslí na začiatok otcovej slávnej kariéry

POPRAD 29. apríla (WebNoviny.sk) - Jeden sen sa už Dávidovi Bondrovi splnil pred rokom, keď sa dostal do záverečnej nominácie Craiga Ramsayho a zahral si na majstrovstvách sveta v hokeji v Dánsku.

Teraz by si to chcel 26-ročný šikovný krídelník zopakovať s bonusom navyše. Šampionát bude na Slovensku a Slováci budú hrať v Košiciach, odkiaľ vykročil do veľkého hokeja jeho slávny otec Peter Bondra.

Veľká česť reprezentovať Slovensko

"Vždy, keď hráme s Popradom v Košiciach, spomeniem si, že otec tam začal svoju profikariéru. A či by som si chcel zahrať v Košiciach aj v reprezentačnom drese? Každý Slovák by to chcel. Bol by to ďalší splnený ´dream´ či vlastne sen, keby sa mi to podarilo," povedal Dávid Bondra v rozhovore pre agentúru SITA.

Slovákom zostáva odohrať do začiatku svetového šampionátu už len dva domáce prípravné zápasy a Bondra zatiaľ živí šancu, že si zahrá na MS 2019. V sobotu v Nitre proti Čechom (0:2) bol v útoku spoločne s Patrikom Svitanom a Dávidom Bucom a hoci domáci hokejisti ani raz neskórovali, na ľade ich bolo vidieť. V rovnakej "popradskej" zostave sa predstavili aj vlani na MS v Dánsku, kde Bondra strelil jeden gól a pridal aj jednu asistenciu. "Minulý rok som to nečakal, že sa dostanem až na majstrovstvá sveta, a tento rok sa tiež snažím na 120%, aby mi to vyšlo. Je to vždy veľká česť reprezentovať Slovensko. Som hrdý na to, že som Slovák," uviedol.

Ramsay je výborný tréner

Na otázku, čo robil pred ôsmimi rokmi, keď bol svetový šampionát rovnako na Slovensku, odpovedal: "Majstrovstvá sveta som sledoval, aj keď nie až tak podrobne. Bol som vtedy na vysokej škole v Amerike. Vtedy to Slovákom doma nevyšlo, teraz verím, že sa nám niečo podarí dosiahnuť," pokračoval s 24 gólmi najlepší strelec Popradu v uplynulej sezóne Tipsport ligy. A čo treba urobiť, aby to tentoraz vyšlo pred domácimi fanúšikmi?





"Najmä hrať jednoducho, My vieme, čo musíme hrať, len to treba aj ukázať na ľade. Ramsay je výborný tréner, veľa som sa pri ňom naučil. Keď budeme počúvať trénera a starších hráčov, máme šancu niečo dosiahnuť. Dôležité je veriť si. V dnešnom hokeji si už všetci veria, aj my musíme vychádzať z toho, že niečo vieme," dodal Dávid Bondra.

