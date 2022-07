Dávate si do kávy cukor? Môžete si tým spôsobiť tento problém

Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, čo toto dochutenie kávy spôsobí? Cukrom si kávu nielen osladíte.

Postaráte sa aj o proces, ku ktorému dôjde po vložení lyžičky sladidla do obľúbeného nápoja.

Samotný kofeín a cukor nie sú práve zohranou dvojkou.

Kofeín stimuluje centrálny nervový systém, čo znamená, že spôsobuje zvýšenú podráždenosť, bdelosť a nepokoj.

Počas prvých pár minút sa do krvného obehu uvoľňujú stresové hormóny. Po tejto reakcii nastáva únava. Pridaním cukru a jeho konzumáciou hladina cukru v krvi okamžite stúpne. O dve až tri hodiny však prudko klesne. Výsledok?

Mozog a telo zareaguje ospalosťou

Mozog a telo zareaguje ospalosťou. Preto nie je kombinácia kofeínu a cukru práve najšťastnejším riešením. Samozrejme, že káva s cukrom raz za čas neublíži, ale nesiahajte po tejto kombinácii príliš často. Príkladom môžu byť aj energetické nápoje, ktoré v sebe nesú túto kombináciu kofeínu a cukru, a verejnosti je už dávno známe, ako sú pre naše telo a hlavne srdce škodlivé. Preto by sme na to mali myslieť aj pri pití kávy, či si do nej cukor pridáme alebo nie.

Mení základné chemické zloženie

Vedci na základe svojho výskumu odhalili, že sladká chuť, ktorú dodáva cukor káve, nemaskuje horkú podstatu kofeínového nápoja. Postará sa o väčší proces – mení základné chemické zloženie. Odborníci skúmali spoločné reakcie kofeínu, cukru a vody na báze molekúl. Výsledkom bolo odhalenie , že cukor spôsobuje zvýšené zhlukovanie molekúl kofeínu, aby sa vyhli molekulám cukru, tak stimulujú menšiu „plochu“ chuťových pohárikov. Inak povedané, cítime menej horkú chuť.





Ako vysvetlil autor výskumu doktor Seishi Shimizu, kedy sa molekuly zhlukujú a zomknú dohromady, chuťové poháriky ťažšie rozpoznajú chuť, ktorá sa ukrýva v nápoji. Odborník to prirovnáva k dvom rovnakým minciam, ktoré sú zlepené. Môže sa stať, že budú vyzerať ako jedna.

Soľ do kávy

Mnohí sa zhodnú na tom, že bez cukru už káva nemusí byť takým pôžitkom. Na druhej strane si treba dávať pozor na množstvo použitého sladidla. Alebo je tu ešte jedna možnosť. Podľa vedcov treba cukor nahradiť soľou. Podľa nich ióny sodíka potláčajú ostrosť kávy a zvýrazní jej chuť. Pridajte ju samozrejme až vtedy, keď si to chuť kávy vyžaduje a neprežeňte to. V opačnom prípade chuť len pokazíte.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar