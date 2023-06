Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou

27.5.2022 (Webnoviny.sk) -

Kedy je čas na prvý smartfón?

Predtým, ako si rodičia zodpovedia otázku, aký telefón kúpiť svojmu dieťaťu, pravdepodobne sa zamyslia nad tým, či ho už deti naozaj potrebujú a od akého veku je to vhodné. A hoci sa v posledných rokoch téme ,,nadmerné užívanie telefónov u detí" venuje veľa pozornosti, len ťažko sa dá spochybniť, že možnosť byť v kontakte s rodičmi prostredníctvom telefónu je dôležitá aj pre mladších školákov. Nehovoriac o tom, že v dnešnom svete je digitálna gramotnosť veľmi dôležitá a práve vlastný smartfón deťom pomôže zdokonaľovať sa v nej.

To, v akom veku dieťaťu zakúpite prvý telefón, je individuálne. V predškolskom veku, kedy deti netrávia čas bez rodičovského dozoru, to môže byť zbytočné. Kúpiť dieťaťu smartfón pred nástupom do prvého ročníka, aby malo čas naučiť sa ho bezpečne používať, však znie rozumne a Deň detí na to môže byť ideálnou príležitosťou.

Správny výber zariadenia sa postará aj o bezpečnosť

Kupovať menším deťom najnovší model smartfónu nie je nevyhnutné, určite si však treba dať pozor na to, aby bol telefón kvalitný – telefón po rodičoch či starších súrodencoch s nižšou životnosťou batérie sa bude častejšie vybíjať, čo nie je ideálne. Alternatívou môže byť kúpa plne funkčného repasovaného iPhonu, aké na náš trh prináša značka Swappie.

Pokiaľ sú rodičia používateľmi iPhonov a operačného systému iOS, zaobstarať deťom telefón rovnakej značky pomôže zaručiť bezpečnosť detí. Vďaka zdieľaniu polohy môžu rodičia sledovať, kde sa ich deti nachádzajú a rodičovská poistka im zas umožní dať pozor na to, aké aplikácie sťahujú. Vďaka zdieľaniu súborov s inými zariadeniami môžu rodičia zabrániť tomu, aby sa deti dostali k nevhodným obrázkom či videám.

Kúpa kvalitného iPhonu nemusí byť ani drahou záležitosťou. Pokiaľ sa rozhodnete pre repasovaný telefón od Swappie, môžete ušetriť desiatky až stovky eur. V ponuke Swappie nájdu zákazníci repasované modely iPhone 7 a novšie. Práve modely iPhone 7 a iPhone 8 sú pre mladšie deti ideálne aj vďaka svojej kompaktnej veľkosti a deti ocenia aj širokú škálu farieb, ktoré Swappie ponúka.

Udržateľná voľba pre starších školákov

Pri starších školákoch sa už vo veľkom nerieši otázka "či", ale aký model. Synonymom smartfónu je pre väčšinu mladých ľudí iPhone, ktorý je suverénne najobľúbenejšou značkou telefónov tínedžerov: v USA takmer 90 % z nich používa práve "jabĺčko”. V našich končinách je toto číslo o niečo nižšie, väčšina starších školákov by si však kvôli funkciám a kvalitnému fotoaparátu zvolila práve niektorý z najnovších modelov iPhonov. Aj v tomto prípade možno ušetriť a zakúpiť si lacnejší, repasovaný model – v ponuke Swappie nájdu zákazníci už aj iPhone 13 či iPhone 13 Pro.

Každý telefón v Swappie prechádza komplexným 52-krokovým procesom, ktorý zaručí, že zariadenie je plne funkčné so životnosťou batérie minimálne 80 %, zákazníci si tak môžu byť istí, že telefón je v plnej kvalite. Okrem kúpy repasovaného smartfónu možno v Swappie jednoducho nepoužívaný iPhone aj predať a dať mu šancu na "druhý život".

Práve tento aspekt môže predstavovať aj začiatok dôležitej debaty o trvalej udržateľnosti medzi tínedžermi a ich rodičmi. Generácii Z sú myšlienky ekológie a nákupu vecí z druhej ruky veľmi blízke a aj takýmto spôsobom im možno priblížiť fakt, že aj elektronika a predovšetkým smartfóny môžu poslúžiť aj niekoľkokrát bez toho, aby sa zbytočne vyhadzovali alebo ležali doma na poličke. "Značka Swappie sa dlhodobo usiluje urobiť z používania repasovaných zariadení bežnú záležitosť a práve v debate o udržateľnosti a cirkulárnej ekonomike s najmladšou generáciou vidíme veľký zmysel," uzatvára Michaela Mackovičová, Country Manager spoločnosti Swappie.

