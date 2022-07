Daňový vs. rodičovský bonus. Budú vnúčatá oberať starkých o vyššiu penziu? (komentár)

Vládna koalícia v parlamente pred dvomi týždňami zakotvila do Ústavy SR právo na tzv. rodičovský bonus. Ide o právo detí od roku 2023 časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) po schválení tohto ustanovenia upozornil na to, že každý človek bude môcť prispievať zo svojich daní na dôchodok svojim rodičom. „Nie z odvodov, ale z daní a tým to nebude ohrozovať dôchodkový systém,“ povedal.

Poslanci vládnej koalície týždeň predtým schválili zvýšenie daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov od júla budúceho roka na 1,7-násobku a od 1. januára 2022 na 1,85-násobku základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Ide o kompenzáciu za zrušenie plošného dotovania obedov v materských a základných školách.

Vyššia daňová úľava znemožní zvýšiť dôchodok starým rodičom

Súčasná vláda teda na jednej strane znižuje daň z príjmov pre pracujúcich rodičov nezaopatrených detí a na druhej strane minister Krajniak pracujúcim rodičom sľubuje, že z časti zaplatenej dane budú môcť svojim rodičom zvýšiť ich dôchodok.

Vyšší daňový bonus na dieťa, a teda nižšia daň z príjmu, je tak pre pracujúcich rodičov na jednej strane „odmenou“ za to, že vychovávajú nezaopatrené deti. Na druhej strane však vyššia daňová úľava mnohým rodičom znemožní zvýšiť dôchodok babičke či dedkovi.





Ak zamestnanec v roku 2023 v hrubom zarobí 1 000 eur mesačne, z tohto príjmu by mal odviesť daň približne 90 eur. Ak má však tento zamestnanec dve deti, jedno napríklad 5-ročné a druhé 10-ročné, bude mať nárok na mesačný daňový bonus 92 eur. Výsledkom toho bude, že štátu neodvedie žiadnu daň z príjmu.

Nepochopiteľný paradox

Tento rodič tak nebude môcť prispieť svojej mame alebo otcovi na vyšší starobný dôchodok. Ako nepochopiteľný paradox vyznieva to, že dôchodok by mohlo mame alebo otcovi zvýšiť to dieťa, ktoré je bezdetné. Bezdetný rodič totiž, logicky, nemá nárok na daňový bonus na dieťa, a preto by štátu zaplatil daň 90 eur mesačne.

Takto nastavená prorodinná politika tak vyznieva zmätočne. Vláda sa na jednej strane daňovými úľavami snaží motivovať ľudí mať deti, pričom rodičovským bonusom zvýhodní pracujúcich rodičov, ktorí deti nemajú.





Ak by mali dôchodok starým rodičom zvyšovať ich pracujúce deti zo zaplatených daní z príjmu, tak potom by nezaopatrené vnučky a vnuci už svojou existenciou oberali babičku s dedkom o vyššiu penziu.





