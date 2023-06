Daňovú kauzu Zoltána Andruskóa odročili na október, dôvodom bola neprítomnosť druhého obžalovaného

19.6.2023 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I odročil pojednávanie v daňovej kauze Zoltána Andruskóa známeho z kauzy vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka na 2. októbra. Ako uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, dôvodom je ospravedlnenie obžalovaného Jána M. pre práceneschopnosť. Súd bude podľa hovorcu predmetné ospravedlnenie preverovať.

Andruskó, ktorý sa predtým na pojednávaniach nezúčastňoval, však začiatkom roka 2022 prejavil záujem vypovedať a navrhol tiež výsluch viacerých svedkov. Ján M. sa pojednávaní zúčastňoval od začiatku, na súd však chodí maskovaný kuklou a čiapkou, pričom s médiami nekomunikuje. Z pojednávania je vylúčená verejnosť, pretože to podľa súdu vyžaduje „iný dôležitý záujem obžalovaných“. Predsedníčka senátu Zuzana Bartalská už na začiatku procesu avizovala, že verejný bude až rozsudok.

Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Mariánom Kočnerom. Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi.

Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom. Vo veci vraždy Kuciaka a jeho snúbenice pred súdom v hlavnom procese vypovedal ako svedok. Rovnako svedčil aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz