Daňové priznania bude treba podať najneskôr do konca októbra a daň musíte aj zaplatiť

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Daňovníci, ktorí pre koronakrízu doposiaľ nepodali daňové priznania za minulý rok, ich budú musieť podať do konca októbra. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý parlament posunul do druhého čítania.

Návrhom sa stanovuje termín ukončenia mimoriadnej situácie pre účely podania daňových priznaní na 30. september tohto roka. Daňové subjekty tak budú mať od tohto termínu na podanie daňových priznaní ešte mesiac. Do konca októbra súčasne musia aj daň zaplatiť.

Pôvodná pandemická legislatíva pritom odsunula povinnosť podania daňových priznaní k dani z príjmov za minulý rok naviazaním na ukončenie mimoriadnej situácie. Hovorila o tom, že priznania sa musia podať a daň zaplatiť mesiac nasledujúci po ukončení mimoriadnej situácie.

Ministerstvo upozorňuje na viaceré riziká

Ponechanie súčasných opatrení o odklade podávania daňových priznaní a zaplatenia daní môže byť pre daňové subjekty škodlivé, tvrdí rezort financií. "Mohlo by to ovplyvniť schopnosť platenia daní v budúcom roku na základe daňových priznaní podaných za dve zdaňovacie obdobia," uviedlo ministerstvo.





Upozorňuje tiež na riziko nemožnosti výpočtu preddavkov pre daňové subjekty, nemožnosti zúčtovania zdravotných a sociálnych odvodov, či pokles daňovej disciplíny daňových subjektov vďaka odkladu plnenia daňových povinností.

"Mimoriadnym spôsobom by sa mohla komplikovať prognóza príjmov do štátneho rozpočtu, pretože sa nepodaním daňových priznaní stráca podstatná informácia o stave a vývoji ekonomiky," zdôvodnilo ministerstvo.

Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov

Vzhľadom na posunutie termínu na podanie daňového priznania za minulý rok na koniec októbra sa majú posunúť aj termíny na vykonanie ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za rok 2019. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za minulý rok vykonajú zdravotné poisťovne najneskôr do 15. januára budúceho roka.

"Na vykonanie týchto procesov je nevyhnutné, aby zdravotná poisťovňa mala k dispozícii údaje z daňových priznaní jej poistencov," upozornilo ministerstvo financií. Zároveň sa zavádza mimoriadny inštitút preddavku na výsledok ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2019.





Tento preddavok má štát vyplatiť v pôvodnom termíne do 31. decembra tohto roka a zúčtovať sa má v novom termíne úhrady týchto pohľadávok do 15. februára 2021. Podľa ministerstva financií sa tak neoneskoria finančné toky, a ani realizácia úhrad za zdravotnú starostlivosť.

Vytvorenie dostatočných časových kapacít

Vytvorenie fikcie o ukončení trvania mimoriadnej situácie má umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie.

"Fikcia skončenia obdobia pandémie pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020," uvádza rezort financií. Opatrenia sú podľa ministerstva nastavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie, teda najneskôr do 31. decembra 2020.





Na aktualizácie zoznamov daňových dlžníkov a s tým súvisiacimi opatreniami sa má za obdobie pandémie považovať obdobie od 12. marca do 31. decembra tohto roka. "S ohľadom na potrebu vytvorenia dostatočných časových kapacít pre riadne zverejnenie daňových zoznamov je nevyhnutné posunúť moment ich zverejnenia," zdôvodnilo ministerstvo financií.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu