Dankova SNS navrhne vznik nového ministerstva aj vlastnú novelu zákona o ochrane života

Slovenská národná strana (SNS) predloží na najbližšiu októbrovú schôdzu parlamentu deväť návrhov noviel a zákonov. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrej Danko s tým, že návrhy majú mať nulový vplyv na rozpočet.

Prvým ohláseným návrhom je zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Ministerstvo by spravovalo dva fondy - Fond na podporu športu a druhý pre cestovný ruch. Oba by mali mať rozpočet okolo 20 miliónov eur.

Strategické ministerstvo

Ministerstvo má začať fungovať od 1. januára 2021. „Ide o strategické ministerstvo. Potrebujeme, aby koordinovalo cestovný ruch a šport," tvrdí Danko. Ako dodal, nadväzujú tak na aktivity strany v oblasti cestovného ruchu a športu, ako sú rekreačné či športové poukazy.

Ďalší návrh má zjednodušiť verejné obstarávanie pri opravách nemocníc a internátov. A to zvýšením limitu na ponukové konanie zo súčasných 70 tisíc eur na 3 milióny eur. Aj pri väčších rekonštrukciách by im tak stačilo osloviť troch dodávateľov a jedného z nich vybrať. "Aby aj keď dáte 3 milióny na opravu internátu alebo nemocnice sa veľmi rýchlo dala vysúťažiť oprava alebo rekonštrukcia," tvrdí Danko.





Slovenská národná rada tiež navrhne, aby športovec mohol byť živnostník. Prichádza aj s návrhom, aby bola propagácia pedofílie trestným činom.





„Tiež chceme pomôcť sociálne slabším skupinám a obchodným reťazcom. Obchodné reťazce by mohli priamo charite darovať drogériu," vysvetlil šéf národniarov. SNS sa bude snažiť presadiť zákaz uväzovať psy na reťaze.

Podnikové byty

Súčasťou balíka návrhov SNS na nadchádzajúcu parlamentnú schôdzu má byť aj zmena súvisiaca s podnikovými bytmi. Národniari navrhujú motivovať veľkých zamestnávateľov k výstavbe alebo kúpe podnikových bytov zrýchleným 6-ročným odpisovaním takejto investície.





Týkať by sa to malo podnikov s viac ako 49 zamestnancami, počet takýchto bytov by bol limitovaný počtom zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a takisto chcú poslanci SNS ohraničiť maximálnu rozlohu týchto bytov na 100 metrov štvorcových. Zároveň chcú účtovne a daňovo zvýhodniť nájomné v takýchto bytoch a umožniť po desiatich rokoch aj ich následný predaj.





Poslanec za SNS Anton Hrnko už predložil návrh novely zákona o Policajnom zbore. Po novom by duchovní, ktorí pôsobia v polícii alebo ozbrojených silách, už nemuseli nosiť zbraň.





Koaličná SNS pripravuje aj návrh zákona o ochrane života. Žena by pred interrupciou mala vďaka zákonu disponovať všetkými potrebnými informáciami, čo potrat znamená a aká ekonomická a sociálna pomoc je každej žene k dispozícii.

