Dankova SNS má výhrady k bezpečnostnej stratégii, Slovensko musí mať dobré vzťahy všade

18.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) má stále výhrady k súčasnému zneniu upravenej Bezpečnostnej stratégie SR. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA predseda strany a Národnej rady SR Andrej Danko.

Podľa jeho slov Slovensko musí mať vyvážený strategický dokument, ktorý bude reflektovať všetky svetové strany a tiež súčasné bezpečnostné hrozby. Danko označil text o hrozbe z Ruskej federácie za nešťastný, preto jeho strana žiada zmenu.

Dokument sa nedočká prepracovania

Šéf parlamentu zároveň dodal, že stratégia, ktorú odobrila vláda SR ešte v roku 2017, už zrejme pred najbližšími parlamentnými voľbami prepracovaná nebude.

Zaujímavosťou je, že na strategické dokumenty, ktoré stále neodobril zákonodárny zbor, nadväzujú ďalšie, dokonca aj tie, ktoré vypracovalo Ministerstvo obrany SR. To v súčasnosti riadi práve nominant SNS.

"Bezpečnostná stratégia by mala byť vyvážená, aj na východ aj na západ. Preto som povedal, že po návšteve premiéra Petra Pellegriniho v Rusku verím, že aj on pochopí, že treba urobiť vyvážený strategický dokument, ktorý keď má pomenúvať riziká, bude ich pomenúvať objektívne a nebude umelo vytvárať napätie. Tie frázy, ktoré dostali úradníci ministerstva vo vzťahu k Rusku do tohto dokumentu nie sú šťastné, ani diplomatické a preto si myslím, že nová vláda Petra Pellegriniho by si mala urobiť novú bezpečnostnú stratégiu. Na tom trvám," povedal Danko. Dokumenty niekoľkokrát neúspešne predkladali na rokovanie Národnej rady SR opoziční poslanci.

Pellegriniho vláda sa od Ficovej líši

Na otázku agentúry SITA, prečo SNS nekomunikovala svoje výhrady už na rokovaní vlády SR, odpovedal Danko tak, že niečo iné je vláda Roberta Fica (Smer-SD) a niečo iné Petra Pellegriniho. Podľa jeho slov navyše SNS svoje výhrady prezentovala koaličným partnerom.

"Tieto veci a výhrady prostredníctvom Koaličnej rady zaznievali. Dohoda bola, že tento materiál do parlamentu nepríde, čo zatiaľ platí, ale výhrady našej strany zaznievali a aj zaznievať budú," uzavrel Danko.

Slovensko má v súčasnosti platné strategické dokumenty z roku 2005, ktoré nereflektujú aktuálne bezpečnostné hrozby. Podľa viacerých predstaviteľov koalície však jednotlivé rezorty fungujú na základe vynovených dokumentov, hoci ich neodobril parlament.





