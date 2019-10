Dankova SNS chce motivovať podnikateľov k stavaniu nájomných bytov

19.10.2019 (Webnoviny.sk) - Po novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zmení systém výpočtu minimálneho dôchodku, predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko avizuje ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti. "Dobrou správou pre mladé rodiny je ďalšie opatrenie z dielne národniarov. Podľa návrhu predloženého do parlamentu budú podnikatelia môcť stavať nájomné byty. Je to novinka, ktorá by mala podnikateľov motivovať budovať dostupné bývanie pre zamestnancov," konštatuje správa, ktorú v sobotu tlačovej agentúre SITA poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Byt by nemal mať viac ako 100 štvorcových metrov, zároveň by sa nemal odpredať skôr, ako po 10 rokoch užívania, dodáva správa.

„Veríme, že to poslanci parlamentu na nasledujúcich schôdzach schvália, keďže Slovensko podnikové byty akútne potrebuje,“ povedal predseda SNS Andrej Danko.

SNS dodáva, že tento návrh už prediskutovala s Konfederáciou odborových zväzov SR aj s Klubom 500. Predmetné ustanovenie sa má týkať zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 49 zamestnancov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !