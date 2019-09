Danko v parlamente prijal predstaviteľov Zväzu protikomunistického odboja

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) - Predseda NR SR Andrej Danko v utorok prijal predstaviteľov Zväzu protikomunistického odboja.

Urobil tak pri príležitosti blížiaceho sa tridsiateho výročia Nežnej revolúcie a pri príležitosti hlasovania o návrhu zákona z dielne SNS, ktorým sa zvýši príplatok k dôchodku politických väzňov.

Novela finančne vyrovná škody

"Chcem sa poďakovať za ich snahu preraziť so zákonom, ktorý trochu finančne vyrovná škody. Mohlo by to vyzerať, že nám ide o peniaze, ale nie je to tak. Je to však znak, že si parlament uctil týchto ľudí," povedal predseda Zväzu protikomunistického odboja Ján Litecký Šveda a dodal, že niektorí stratili roky života, keď sedeli vo väzeniach.

Šéf parlamentu tvrdí, že je nemožné vyčísliť hodnotou peňazí krivdu a osudy ľudí, ktorí trpeli. "Ambícia bola, aby sme predbehli Českú republiku v tomto príspevku. U nás bude skoro o 20 percent vyšší. Je to však len malá náplasť za to, čo zažili," povedal Danko. Podľa neho by nemal byť problém, aby návrh novely parlament podporil.

Penzie politických väzňov a ich blízkych

Príplatky k dôchodku politických väzňov a ich blízkych sa majú zvýšiť. Vyplýva to z novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom z dielne Slovenskej národnej správy.

Predkladatelia navrhujú k starobnému, predčasnému starobnému, invalidnému, výsluhovému a invalidnému výsluhovému dôchodku päť eur za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia.

Návrhom sa poslanci zaoberajú na aktuálnej 46. schôdzi parlamentu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

