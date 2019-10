Danko trvá na pozvaní Lukašenka na oslavy SNP, bieloruského prezidenta prijme ako osobného hosťa

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda NR SR Andrej Danko trvá na pozvaní bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na augustové oslavy SNP. Informoval o tom jeho hovorca Tomáš Kostelník. Danko zároveň vyzval na to, aby sa tieto oslavy Slovenského národného povstania nepolitizovali.

Pozvanie na konkrétne podujatie

"Toto pozvanie navyše protokolárne neslúži na oficiálnu návštevu na najvyššej úrovni, je to účelové pozvanie na konkrétne podujatie. V prípade, že pán Lukašenko akceptuje pozvanie, predseda parlamentu Andrej Danko ho prijme ako svojho osobného hosťa," uviedol Kostelník v tlačovej správe.

Ako ďalej hovorca NR SR informoval, Danko je presvedčený, že na okrúhlom výročí jedného z našich najvýznamnejších historických míľnikov, by mali byť prítomní najvyšší predstavitelia štátov, ktorých občania bojovali za našu slobodu a riskovali svoje životy, aby nám pomohli dostať fašizmus z nášho územia.

"Vyjadriť úctu týmto ľuďom aj formou pozvania predstaviteľov ich štátov by malo byť úlohou našich ústavných činiteľov," dodal hovorca v mene predsedu parlamentu.

K téme sa vyjadrila aj prezidentka Čaputová

Na otázky o pozvaní Lukašenka vo štvrtok reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Po podpise deklarácie troch najvyšších ústavných činiteľov k členstvu SR v EÚ a NATO sa s Dankom rozprávala aj na túto tému.

Prezidentka tvrdí, že vyslala signál, že pozvanie od nej nešlo. „Vyslali sme do Bieloruska signál, že pozvanie nebolo poslané z úradu prezidentky. Nie je to pozvanie odo mňa. Prezidenta by mal pozvať prezident,“ odpovedala Čaputová na otázky médií.

Ako ďalej zdôraznila, v týchto týždňoch je na nástupných návštevách a prezidentov krajín na oslavy SNP nepozýva. Na otázku, či sa na oslavách zúčastní, ak tam budú predstavitelia Bieloruska, odpovedala, že ona sa určite zúčastní a to, či tam prídu zástupcovia Bieloruska, je hypotetická otázka.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Zuzana Čaputová, Andrej Danko a Peter Pellegrini podpísali deklaráciu o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !