Danko premýšľa o konci na poste šéfa parlamentu a prezradil aj svojho možného nástupcu

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a Národnej rady SR Andrej Danko pripúšťa možnosť, že by sa vzdal postu predsedu parlamentu, aby sa mohol viac venovať straníckej agende pred voľbami v roku 2020.

Danko to uviedol v rozhovore pre portál pluska.sk, v ktorom okrem iného spomenul aj meno svojho možného nástupcu.

Tým by mohol byť súčasný predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Danko chce podľa vlastných slov navštíviť regióny Slovenska a dosiahnuť pre svoju stranu historický úspech v parlamentných voľbách.

Na otázku, či Danko premýšľa aj o svojom konci v politike, odpovedal tak, že ani túto možnosť nevylučuje. "Premýšľam nad tým. Chcem sa viac priblížiť ľuďom a pred voľbami ešte raz obehať regióny a požiadať ľudí v parlamentných voľbách o silnejší mandát. Na to musím mať čas. V tejto funkcii na to čas nie je. Moja ambícia je uspieť s SNS tak, ako sa SNS v histórii nepodarilo. To je moja ďalšia vízia. Chcem dostať SNS k väčšej politickej sile a nevylučujem ani to, že svoje miesto v nejakom blízkom období ponúknem," uviedol Danko.





Súčasný predseda parlamentu má tiež jasno v tom, kto by ho mohol nahradiť. "Áno, prenechal by som to Tiborovi Bernaťákovi a ja sa skúsim ako predseda SNS viac venovať programu, regiónom," doplnil.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !