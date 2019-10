Danko pracuje proti národno-štátnym záujmom Slovenska, kritizuje SaS jeho plánované uznesenie

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) - Poslanci strany Sloboda a Solidarita nebudú hlasovať za uznesenie Národnej rady SR, ktoré navrhuje predseda parlamentu Andrej Danko na podporu Maďarska a Poľska v spore s Európskou úniou.

Ako sa uvádza vo vyhlásení liberálov, takéto uznesenie nijako nepomôže demokratickému vývoju v Maďarsku, "bude ale jasným gestom Slovenska proti Európskej únii a jej hodnotám,“ povedal poslanec Martin Klus.

Odvádza pozornosť od škándálu s kauzou titul

SaS sa podľa neho nečuduje, že s týmto absolútne nevhodným nápadom prichádza práve Andrej Danko, ktorý potrebuje podľa liberálov odviesť pozornosť od škandálu so získaním titulu JUDr. a ktorý sa stal svojimi zahranično-politickými počinmi obhajcom ruských záujmov na Slovensku.

"Treba otvorene povedať, že vrcholný predstaviteľ Slovenskej národnej strany pracuje proti národno-štátnym záujmom Slovenska. Plytkosť Dankovej pohnútky dokazuje aj jeho neznalosť politických reálií,“ uviedol predseda SaS a europoslanec Richard Sulík s tým, že aktivácia sankčného článku 7 Zmluvy o Európskej únii musí prejsť Radou EÚ a tam je potrebný súhlas všetkých členských štátov okrem dotknutého.

Jedno gesto dobrej vôle stačí

"Maďarsko sa už dávnejšie vyjadrilo, že v prípade Poľska aktiváciu tohto článku, ktorú navrhuje Európska komisia, nepodporí. A Poľsko sa v prípade Maďarska s najväčšou pravdepodobnosťou zachová rovnako. Tu však treba povedať, že Európska komisia na margo uznesenia Európskeho parlamentu vyhlásila, že na aktiváciu článku 7 v prípade Maďarska dôvod nevidí," povedal Sulík.





Zároveň zdôraznil, že sa pri hlasovaní Európskeho parlamentu o Maďarsku zdržal, napriek tomu, že časť výhrad voči nedemokratickým praktikám tamojšej vlády uznáva. "Toto gesto dobrej vôle však voči nášmu južnému susedovi stačí," dodal Sulík.

Chce odsúdiť konanie Európskej únie

Predseda parlamentu Andrej Danko o uznesení slovenského parlamentu na podporu Poľska a Maďarska hovoril na svojom stredajšom stretnutí so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóm. Danko chce podľa vlastných slov takto odsúdiť konanie Európskej únie, ktorá by aktiváciou sankčného článku Lisabonskej zmluvy hrubo zasiahla do práv suverénnych členských štátov, ktorými Maďarsko aj Poľsko sú.





"Národná rada Slovenskej republiky je po prezidentovi druhý najvyšší štatutárny orgán. Chcem, aby sa na to nezabúdalo. Preto sa budem snažiť o to, aby sme s pomocou poslancov presadili toto uznesenie, ktoré pomôže našim susedom. Našim bratom a priateľom, Poliakom a Maďarom nikto ubližovať nebude,“ povedal.





Spor medzi orgánmi Európskej únie a Poľskom sa týka tamojšej reformy súdnictva, pri Maďarsku Európsky parlament konštatoval oslabovanie demokratických hodnôt. Aktivácia Článku 7 môže viesť až k strate hlasovacích práv pre členský štát.

