Danko ocenil prínos EÚ na život Slovákov, hovorí aj o potrebe nových politických lídrov

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko ocenil prínos Európskej únie na život občanov Slovenska.

„Presne pred 15 rokmi, v roku 2004, sa začal pre Slovensko písať veľmi úspešný príbeh. Vstupom do Európskej únie sa nám postupne otvorili hranice, začal sa rozbiehať cestovný ruch, otvorili sa možnosti voľnému obchodu, poskytli sa nám nové pracovné možnosti. Veľa vecí sa rozbehlo aj na Slovensku. Vybudovali sa detské ihriská, zrekonštruovali školy a škôlky, mnohé dediny sa pripojili na kanalizáciu. Je faktom, že nám EÚ priniesla veľa pozitív,“ zhodnotil predseda parlamentu. Agentúre SITA poskytol Dankove stanovisko jeho hovorca Tomáš Kostelník.

Brusel zabúda na problémy ľudí

Na druhej strane Andrej Danko upozorňuje na to, že Brusel často zabúda na problémy bežných občanov. „Europoslanci by mali viac riešiť reálne problémy ľudí. Je nonsens, že riešia obmedzenie príkonu vysávačov, no osobné údaje na internete sú stále nechránené. Až vďaka nášmu nátlaku začali riešiť dvojakú kvalitu potravín, či nekalé obchodné praktiky,“ dodal Danko.

Východiskom by bola podľa šéfa národnej rady väčšia prepojenosť národných parlamentov s európskymi politickými špičkami.

Najlepšie riešenie pre Slovensko

„Vždy jasne deklarujem, že Európska únia je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. Potrebujeme ale, aby prišli noví politickí lídri, ktorí nastavia lepšie fungovanie, novú komunikáciu a pripravia reformu Európskej únie,“ uzavrel. Danko aj v tejto súvislosti apeluje na voličov, aby zvolili svojich zástupcov v blížiacich sa eurovoľbách.

Členom Európskej únie sa Slovenská republika stala v roku 2004 spolu s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom, a Slovinskom. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ vznikla v roku 1999 a jej aktívnym spolutvorcom je od roku 2004 aj Slovensko.





