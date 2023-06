Danko, Kollár, Gröhling, Matovič... Nech sa prihlási, kto neodpisoval (komentár)

Ach tie počítače. Ľuďom nesmierne pomôžu, ale aj narobia veľké problémy. Vedeli by o tom hovoriť Andrej Danko, Boris Kollár, Branislav Gröhling a najnovšie aj Igor Matovič.

Veríme, že zoznam nie je koneční a mnohí žijú v strachu, či sa ich meno neobjaví medzi tými, ktorí svoj titul získali, jemne povedané, nečestne.

Začali sme s počítačmi. Spomínaným pánom iste veľmi pomohli, keď písali svoje záverečné práce. Neuvedomili si však, že jednoduché ctrl+c a crtl+v, sa bude dať pomocou počítača aj jednoducho odhaliť.

Politici nie sú jediní

Takýto jednoduchý princíp pri tvorbe záverečných prác iste v minulosti nevyužili len súčasní prominenti. Obávam, sa, že keby sme dali preskúmať všetky diplomovky za posledných 20 rokov, veľký počet z nich by mal podobné prvky. Jednoducho, tak sa to robilo. Dôležité bolo mať pred menom Dr., Mgr., Ing. či PhDr… Nikto nepozeral, či si ho tá osoba vedomosťami aj zaslúžila.





Práve titul bol často vstup do rodiacej sa kariéry každého z nich. Nešlo iba o politikov, ale aj manažérov v mnohých podnikoch alebo verejnej sfére. Máš titul alebo ho nemáš, nie či vieš alebo nevieš. Netreba sa preto prekvapiť, že viacerí sa ho snažili získať za každú cenu. Niekto niečo prepísal, niekto sa zapísal na fakultu, kde tituly rozdávajú ako na bežiacom páse, niekto možno dal aj nejaké všimné. Dôležité bolo pýšiť sa diplomom.

Klamať sa predsa nesmie

U politikov je to zložitejšie. Drobnohľad verejnosti je silnejší a za každú chybu sa platí. K osudu SNS iste prispeli aj problémy s rigoróznou prácou ich predsedu. Uvidíme, čo to urobí s terajšími mocipánmi.





Všetci, tak v minulosti, ako aj v súčastnosti, sľubovali, že nebudú kradnúť, klamať a podvádzať. O tom prvom sa dozvieme iste iba po niekoľkých rokoch, ale to ďalšie sa vynára už teraz.









Kvitujeme, že sa za hriechy v minulosti aj verejne priznali, ale nateraz zostáva iba pri tom. Asi si uvedomili, že ako v prípade Danka nemá význam popierať, lebo sa zbytočne verejnosť sústredí na problém a potom je zle.





Áno, podvádzal som a čo?

Menovaní predstavitelia súčasnej vládnej koalície šli radšej cestou, že každý môže pochybiť, veď nikto nie je neomylný.





V tomto prípade však ide aj o niečo iné ako o chybu. Ide o úmyselné podvádzanie, aj keď možno v súlade s existujúcimi pravidlami. A to je niečo, čo by mal každý politik dobre zvážiť pred tým, ako sa na túto dráhu vyberie. Je predsa nemysliteľné aby prebehlo v štýle „Áno podvádzal som, a čo?“





Ani jedna vláda nemôže počítať, že médiá im budú niečo tolerovať. Aspoň nie v demokratickej krajine, kde sloboda médií je zaručená. Práve naopak, úlohou médií je práve kontrolovať veci verejné. Každý politik je predsa verejnou osobou a jeho súkromie je obmedzené.





Rozuzlenie existujúcich problémov prominentov nie je na obzore. Ľudia akoby sa začala zvykať, že je to normálne a možno pozerajú aj na to, ako viacerí z nich získali vlastný titul. Veď čo by sa stalo, ak by prešla idea, aby sa preskúmali všetky diplomovky za posledných X rokov. Bola by to pohroma. Nielen v politike.

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

