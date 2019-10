Danko chce v ďalšej koalícii prioritne riešiť diaľnice, nahnevaní Slováci volia zúfalého Kotlebu

21.7.2019 (Webnoviny.sk) - Ak bude Slovenská národná strana (SNS) sedieť za koaličným stolom aj po budúcoročných voľbách, prioritou budú diaľnice. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko.

„Tak razantne, ako sme pristúpili k systému obnovy majetku v armáde, tak razantne, ako sme zdvihli mzdy učiteľom, by som riešil diaľnice," dodal šéf národniarov s tým, že štát sa musí ľuďom postarať o tri elementárne veci, ktorými sú zdravie, vzdelanie a doprava.

Veľa špekulantov v stavebných konaniach

„Bez zmeny stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní diaľnice nebudú hotové ani do roka 2050. Mám jasnú predstavu, ako by som stavebný zákon zmenil, nastavil kompetencie stavebných úradov či ako by som vylúčil účastníkov stavebných konaní. V stavebných konaniach máme veľa špekulantov," vysvetlil Danko.

Podľa predsedu parlamentu je hrozné, ak ľudia musia cestovať z malého mesta do Bratislavy sedem hodín autobusom či vlakom. „Chápem, že sú nahnevaní. Stojí sa v zápchach. Potom volia zúfalého Kotlebu, pretože on im dáva nádej nejakého vzdoru. Neuvedomujú si, že je to stratený hlas, zbytočne blokujú vlastenecké hlasy. To sa musí riešiť," dodal.

Investícia do železníc a vozňov

Danko kritizoval aj investície do železničných tratí a obnovy vozňov. Podľa neho to nemá logiku.

„Často je vidieť vozne, ktoré zažili aj naši dedovia. O tomto sa treba rozprávať, že Slovensko zaspalo. Tridsať rokov sa tu drancovalo hospodárstvo, ekonomika, neinvestovalo sa. Štát nemal systém prirodzenej obnovy. Keď napríklad nedávate peniaze do opravy pilierov mosta, tak most spadne. Namiesto toho, aby to stálo 10-tisíc, to bude stáť milión. To isté je aj s vlakmi. Toto je problém, ktorý treba riešiť. Treba nastaviť systém obnovy vlakov. Nielen ich dať zadarmo, ale aj zabezpečiť, aby bolo na vlaky každý rok vyčlenených 100 - 200 miliónov eur na obnovu, vyraďovanie starých a kúpu nových vlakov," dodal predseda parlamentu.

