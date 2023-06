Ďalšie dve tisícky Trenčanov majú záujem o hromadné testovanie na protilátky

Do druhej etapy štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok vytvorených voči koronavírusu sa chcú zapojiť viac ako dve tisícky obyvateľov Trenčína.

Na základe výsledkov registrácie o tom agentúru SITA informovala Eva Mišovičová z kancelárie primátora mesta Trenčín.

Štúdiu v spolupráci s trenčianskou radnicou zabezpečuje Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, ktoré vyhodnotí výsledky jednotlivých doručených vzoriek. Na rozdiel od prvej januárovej etapy, do ktorej sa zapojilo 1 109 Trenčanov, v druhej etape majú možnosť nechať si otestovať hladinu protilátok aj zaočkovaní obyvatelia Trenčína.

Dnes si zaregistrovaní záujemcovia môžu v čase od 08:00 do 19:00 vyzdvihnúť odberové sety na štyroch miestach v Trenčíne, konkrétne v Kultúrnom centre Aktivity Juh, Dennom centre Sihoť a vo vstupných vestibuloch základných škôl Dlhé Hony a Veľkomoravská. Na tých istých miestach potom poverení pracovníci budú preberať odovzdané vzorky 21. a 22. februára od 15:00 do 19:00 hod.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz