Ďalšia remíza zanecháva u hráčov Lobotkovej Celty zlú chuť, tréner má však vysvetlenie

VIGO 2. októbra (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub Celta Vigo remizoval v pondelňajšej dohrávke 7. kola tamojšej najvyššej súťaže Primera División 2018/2019 s madridským tímom Getafe 1:1 a natiahol sériu bez ligového víťazstva už na štyri zápasy.

Nedorozumenie hosťujúceho brankára

Galícijčania viedli od 33. min, keď Maxi Gómez po ďalekonosnom pase Huga Malla využil nedorozumenie hosťujúceho brankára so stopérmi. Remízový rezultát zariadil v 78. min po peknej krídelnej akcii Jaime Mata. Celta je v tabuľke na 8. mieste s 10 bodmi, Getafe je deviate (9).

Z dvojice slovenských reprezentantov bol v akcii iba defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral celé stretnutie. Ľavý bek Róbert Mazáň sa opäť nezmestil na zápasovú súpisku.

"Znova sme stratili dva dôležité body," povedal podľa agentúry AP stredný obranca Gustavo Cabral po tretej remíze Celty po sebe. "Tento výsledok zanecháva v našich ústach zlú chuť," doplnil 32-ročný Argentínčan.

Taký výsledok nečakali ani fanúšikovia

Remízu s minulosezónnym nováčikom zrejme nečakali ani fanúšikovia na štadióne Balaídos, ktorí po záverečnom hvizde prejavili nespokojnosť piskotom na adresu svojho mužstva.

"Chcelo by to hlbšie vysvetlenie, ale radšej tento výsledok vyčítajte mne. Ako tréner musím prevziať zodpovednosť. Musím sa postarať o to, aby sme opäť hrali tak ako proti Valladolidu a Atléticu Madrid," vyhlásil tréner Celty Antonio Mohamed podľa webu Faro de Vigo a na margo toho, že jeho tím nezvíťazil už viac ako mesiac, dodal:

"Zišli sme trochu z cesty a zažívame menší výkyv, ale to nič nemení na našich cieľoch. Zatiaľ je to len malý problém, no musíme nájsť riešenie, aby neprerástol do krízy."





