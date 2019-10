Dalajlámu prepustili z nemocnice, v ktorej sa liečil na infekciu a mal by sa vrátiť do exilu

NAÍ DILLÍ 12. apríla (WebNoviny.sk) - Tibetského duchovného vodcu dalajlámu v piatok prepustili z nemocnice v indickom hlavnom meste Naí Dillí. Ako povedal, keď z nej odchádzal, cíti sa "takmer normálne". Osemdesiattriročného dalajlámu hospitalizovali v utorok s infekciou dýchacích ciest.

Tibetský duchovný vodca priletel začiatkom týždňa do indickej metropoly na konzultácie s lekármi, ktorí mu následne odporučili hospitalizáciu. Od neúspešného povstania proti čínskej nadvláde v roku 1959 žije dalajláma v indickom exile v meste Dharmsala a pravdepodobne sa tam vráti ešte tento týždeň.

Dalajláma zvyčajne strávi niekoľko mesiacov ročne na cestách po svete, na ktorých učí budhizmus a upozorňuje na tibetský boj o väčšiu samostatnosť od Číny. Vlani však svoje cestovanie obmedzil a stará sa o svoje zdravie.

Čína neuznáva tibetskú exilovú vládu a so zástupcami dalajlámu nerokovala od roku 2010. Peking považuje dalajlámu za separatistu. On to popiera a tvrdí, že len podporuje rozsiahlu autonómiu a ochranu pre budhistickú kultúru v regióne.

