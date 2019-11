Cyklón Kenneth môže spôsobiť povodne a zosuvy bahna, varujú humanitárne organizácie

PEMBA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Cyklón Kenneth si v Mozambiku vyžiadal najmenej štyroch mŕtvych. Jedna osoba podľa miestnych úradov zomrela v meste Pemba a ďalšia v okrese Macomia.

Výpadky elektriny a zrútenie mosta

Dve obete hlásia obyvatelia z ostrova Ibo. Cyklón zničil mnoho domov v provincii Cabo Delgado, pričom spôsobil aj výpadky elektriny a zrútenie minimálne jedného mosta, píše agentúra AP.

Sever Mozambiku, kde Kenneth udrel vo štvrtok večer so silou hurikánu štvrtej kategórie, sa v súčasnosti potýka so silným dažďom. Humanitárne organizácie varovali pred možnými povodňami a zosuvmi bahna, ktoré by sa mohli v najbližších dňoch objaviť.

Práve povodne po cyklóne Idai, ktorý Mozambik zasiahol pred šiestimi týždňami a vyžiadal si tam vyše 600 mŕtvych, pripravili o život najviac ľudí.

Spojenie je problematické

Úrady a humanitárne skupiny sa usilujú posúdiť škody v zasiahnutých oblastiach, a to najmä v odľahlých komunitách prevažne vidieckeho regiónu. Spojenie je však na niektorých miestach problematické.

Podľa mozambickej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof môže byť ohrozených takmer 700-tisíc ľudí, pričom mnohí pre stúpajúcu hladinu vody môžu zostať nechránení a bez jedla.

