Cyklisti tímu SKY ukázali v Alpách svoju silu, zdatne im konkuruje Holanďan Dumolin

ALPE DHUEZ 20. júla (WebNoviny.sk) - Tri náročné alpské etapy 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France jasne rozdali karty v boji o žltý dres. Po prvých dňoch strávených v horách má najlepšiu pozíciu Brit Geraint Thomas z tímu Sky, ktorý vedie v celkovom hodnotení o 1:39 min pred svojim krajanom a spolujazdcom z rovnakého družstva Chrisom Froomom. Tesne za ním sa nachádza Holanďan Tom Dumoulin zo zoskupenia Sunweb.



Cyklisti Sky ukázali v Alpách naplno svoju silu. Vo všetkých troch etapách kontrovali priebeh pretekov a dominantní boli aj v cieľových stúpaniach na La Rosiére a Alpe dHuez, kde zhodne triumfoval Geraint Thomas. Rodák z Cardiffu bol pôvodne považovaný za "plán B" v tímovej hierarchii, ale zatiaľ sa ukazuje v lepšej forme ako obhajca prvenstva Chris Froome.

Lídrom ostáva Froome

Thomas sa však snaží eliminovať pozornosť médií a pri každom rozhovore sa vyhýba tomu, že by bol číslom jeden v Sky. "Úprimne povedané, našim lídrom je Froome. On sám najlepšie vie, ako sa jazdia trojtýždňové preteky. So mnou sa môže stať ešte hocičo. Môžem mať jeden zlý deň a stratím desať minút. Myslím si však, že som v skvelej pozícii," povedal 32-ročný cyklista pre web Cycling News.

Napriek opatrným vyjadreniam je Geraint Thomas zatiaľ najsilnejším mužom na aktuálnom ročníku "Starej dámy". V celkovom poradí si vypracoval už 99-sekundový náskok pred Froomom a zdolal ho v oboch priamych konfrontáciách na stúpaniach do cieľa. Navyše, má aj dostatočné časovkárske kvality, aby mohol bojovať o celkové víťazstvo.

Za dvojicou z tímu Sky pozorne striehne Holanďan Tom Dumoulin. Expert na jazdu proti chronometru sa v ostatných rokoch výrazne zlepšil v kopcoch a vlani to potvrdil triumfom na Giro d’Italia.

Dumolin si naďalej verí

Skvelý tempár dokázal konkurovať najlepším aj v Alpách a na druhého Chrisa Frooma stráca len jedenásť sekúnd. Ak by nedostal penalizáciu v prvom týždni za jazdu v závetrí tímového auta, už by bol pred štvornásobným víťazom Tour de France.



"Sky sa snaží udržať oboch jazdcov v boji o celkové víťazstvo. Froome mal šancu na útok a Thomas na to nijak nereagoval. To je do budúcnosti dobre vedieť. Myslím si, že v uplynulých dvoch dňoch bol silnejší práve Geraint. Som aktuálne na tretej priečke a v etape na Alpe dHuez som bol dokonca o niečo lepší ako Froome. Nepredviedol som ešte maximum mojich schopností. Stále si nechávam niečo v rezerve," prezradil pre Cycling News Dumoulin.

Do boja o žltý dres sa chcel zapojiť aj štvrtý muž priebežného poradia Vincenzo Nibali, no Talian si po páde v záverečnom stúpaní dvanástej etapy zlomil stavec a musel z pretekov odstúpiť. Na jeho pozíciu sa preto posunul Slovinec Primož Roglič, ktorý stráca na lídra 2:46 min.

Ďalší favoriti strácajú

Odstup Francúza Romaina Bardeta a Španiela Mikela Landu sa dostal cez tri minúty. Ďalší z favoritov, Kolumbijčan Nairo Quintana, v Alpách sklamal a nabral už štvorminútové manko. Preto sa najväčšia pozornosť upriamuje práve na trojicu Thomas, Froome a Dumoulin.

V závere druhého týždňa 105. ročníka Tour de France čakajú cyklistov ešte tri etapy. V piatok si pelotón oddýchne na rovinatej trati, v sobotu a v nedeľu budú pripravené kopcovité profily, ktoré by mali vyhovovať predovšetkým únikom. Pondelok bude voľným dňom a potom prídu na rad stúpania v Pyrenejach, kde sa môže definitívne rozhodnúť.

