Curenková sa postarala na US Open o prekvapenie, v 2. kole vyradila svetovú dvojku

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) - O najväčšie prekvapenie štvrtkového programu 2. kola dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku sa postarala Ukrajinka Lesia Curenková. Tridsiata šiesta hráčka rebríčka WTA Curenková vyradila svetovú dvojku a dvojnásobnú newyorskú finalistku Dánku Caroline Wozniacku 6:4, 6:2.

Tohtoročná šampiónka Australian Open Wozniacka svojej súperke uľahčila cestu za postupom, keď popri 6 víťazných úderoch zahrala až 35 nevynútených chýb. Zároveň využila len 2 z 10 brejkbalov. Dvadsaťdeväťročná Curenková sa predstaví v 3. kole na US Open po druhý raz, pred dvoma rokmi sa dostala do osemfinále.



"Cítim sa dobre a po triumfe nad Muguruzovou-Blancovou v Cincinnati aj dostatočne sebavedomá. Vďaka dvom triumfom z Acapulca som zvyknutá hrať zápasy v noci s vysokou vlhkosťou vzduchu, to všetko mi pomohlo. Celkovo dobre som sa pripravila na US Open a teraz to zúročujem," uviedla Curenková na webe Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

"Začala som dobre, snažila som sa zostať agresívna počas prvého setu. Súperka ma prevýšila umnou hrou, ktorú som chcela sama produkovať. Veľa loptičiek mi vrátila späť, využívala uhly. Čakala na kratšie údery a potom z nich zaútočila," uznala svoju prehru Wozniacka.

US Open - dvojhra - 2. kolo Lesia Curenková (Ukr.) - Caroline Wozniacka (Dán.-2) 6:4, 6:2





