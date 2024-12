Cudzinci sa dobrovoľne vracajú do Poľska, registráciu do systému eHranica odmietajú

6.7.2021 (Webnoviny.sk) - Absolútna väčšina cestujúcich na hraničnom prechode Podspády – Jurgov (okres Poprad) s Poľskom nie je registrovaná v aplikácii ehranica. Pre agentúru SITA to uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

„Ak ide o cudzincov, tak približne polovica sa dobrovoľne vracia naspäť do Poľska, lebo sa nechcú registrovať,“ uviedla Ligdayová. Dodala, že situácii by pomohlo, ak by cestujúci na hraničný priechod prišli už zaregistrovaní, keďže registrácia jednej osoby môže pre slabý signál a jeho výpadky trvať aj desať minút.

Sprísnené kontroly na hraniciach

V Trnavskom kraji sú od pondelka zatvorené hraničné priechody Skalica – Sudoměřice a Brodské – Lanžhot. Všetky ďalšie priechody cez hranice v Trnavskom kraji sú otvorené, platia na nich však sprísnené kontroly protipandemických opatrení.

Podľa Mária Bónu z Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici sú všetky hraničné priechody v Banskobystrickom kraji v poriadku, bez komplikácií a bez výrazného zdržania.

Jazdný pruh pre zaočkovaných

Na všetkých hraničných priechodoch, ktoré sú otvorené, kontroluje polícia pri zdravotno-bezpečnostných kontrolách splnenie povinnosti registrovať sa pomocou webu ehranica alebo splnenie podmienok, ktoré umožňujú vyhnúť sa karanténe.

„Tam, kde je to možné, najmä na veľkých cestných priechodoch, bude vytvorený čo najväčší možný počet jazdných pruhov, pričom jeden jazdný pruh bude určený pre očkované osoby,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Tá zároveň žiada občanov, aby z dôvodu urýchlenia procesu na hraniciach mali už vopred pripravené všetky potrebné dokumenty alebo mobilné zariadenia s potvrdeniami na kontrolu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu