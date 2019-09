Coworking HubHub odpovedá na rast záujmu novými priestormi

BRATISLAVA 11. decembra 2018 (WBN/PR) - Medzinárodná coworkingová sieť HubHub so slovenskými koreňmi sa na jeseň tohto roku presťahovala do nových priestorov. Dôvodom sťahovania bol rastúci počet členov HubHub komunity, ktorých už pôvodné priestory nedokázali prijať. Zmena miesta sa udiala aj za účelom poskytnúť členom HubHub-u kvalitnejšie služby, zážitky a pracovné priestory.

Coworkingová sieť HubHub vznikla roku 2016 a prvé priestory otvorila o rok neskôr. Coworking ako taký je dnes veľmi populárny, a to aj vďaka benefitom, ktoré poskytuje v porovnaní s prácou v klasických kanceláriách. Potvrdzuje to aj štúdia Svetovej coworkingovej nekonferencie konferencie (Global Coworking Unconference Conference), ktorá hovorí, že až 84 % ľudí sa cíti motivovanejšie pri práci v coworkingových priestoroch a 67 % tiež povedalo, že práca v coworkingu prispela k ich profesionálnym úspechom.

HubHub si dáva záležať na kvalitných priestoroch a službách. Ponúka tiež širokú škálu členstiev – od flexibilného miesta v zdieľanom priestore po vlastnú kanceláriu pre jedného či viacerých zamestnancov. Tiež spolupracuje s Impact HUB-om a spolu ponúkajú Double Desk, vďaka ktorému si môžu členovia podľa potreby vyberať medzi prácou v HubHub-e alebo Impact Hub-e.

HubHub ale netvoria len pracovné miesta a pekné priestory. HubHub tvoria ľudia z rôznych odvetví, ktorých spája jedno – túžba spolu rásť. Komunita je jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí idea HubHub-u. Stretávajú sa v nej rôzni ľudia, od freelancerov po manažérov úspešných firiem. Denne sa inšpirujú a navzájom si pomáhajú rásť. HubHub tiež pomáha ich osobnému aj profesionálnemu rastu organizovaním edukačných prednášok alebo eventov.

Jednoznačná kvalita HubHub-u spôsobila, že staré priestory v Twin City B sa veľmi rýchlo naplnili. Preto, aby mohol medzi seba prijať nových členov a poskytovať im kvalitnejšie služby, sa HubHub rozhodol presťahovať do moderných priestorov v novopostavenom Twin City C. Dnes HubHub v Bratislave prevádzkuje už viac ako 4 000 m2 coworkingových priestorov, čo je takmer tri- až štyrikrát viac ako pri otvorení v apríli 2017. Členmi tejto novej, väčšej a lepšej komunity sú napríklad inovatívny Elevator Lab powered by Tatra banka, Brackets alebo Exponea. Tieto spoločnosti si HubHub nevybrali náhodou. "Elevator Lab powered by Tatra banka poskytuje širokú škálu podpory pre inovatívne myšlienky. Je to ekosystém, v ktorom startupy môžu v krátkom čase maximalizovať potenciál svojho nápadu. Veríme, že úspešný ekosystém, je ten ekosystém, ktorý nasleduje komunitu. To je aj dôvodom, prečo sme si vybrali práve HubHub ako unikátny priestor priamo v srdci startupistov,” hovorí Pamela Babuščáková, Head of Research & Development, Tatra banka.

HubHub rastie nielen vďaka svojej neodškriepiteľnej kvalite, ale aj vďaka svojej otvorenosti. Každá komunita, ktorá sa uzavrie do seba, prestáva rásť a napredovať. Preto HubHub vždy víta nových ľudí s otvorenou náručou. Táto otvorenosť sa prejavuje na viacerých frontoch. Bistro, ktoré je súčasťou nového HubHub-u, je otvorené aj pre širokú verejnosť. Rovnako to je aj s prednáškami a vzdelávacími podujatiami, ktoré HubHub organizuje – prišelci sú na nich vždy vítaní. Zasadačky a priestory HubHub-u sú prístupné na eventy a out-of-office mítingy aj pre firmy, ktoré ešte nie sú súčasťou HubHub-u. Vďaka svojej otvorenosti HubHub neustále oslovuje nových ľudí a neprestáva rásť.

