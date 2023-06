COVID-19: Analytici z Dát bez pátosu sa na začiatku leta mýlili. Čo predpovedajú teraz?

Tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 do Európy a zdá sa, že už aj na Slovensko, priniesol variant Delta. Tento vysoko infekčný kmeň koronavírusu však zatiaľ v našich končinách veľké problémy nespôsobuje.

To sa však môže zmeniť. Aj keď podľa najnovšej predikcie matematikov projektu Dáta bez pátosu to vo veľkej miere závisí od ďalších rozhodnutí našich zodpovedných inštitúcií.

Analytici pripravili štyri scenáre, podľa ktorých sa môže ďalej vyvíjať epidemiologická situácia na Slovensku. Autor článku, matematik Ivan Bošňák, ako ten najpravdepodobneší vidí ten najlepší, čo je rozhodne dobrá správa.

Zatiaľ málo obetí

Bošňák vo svojej analýze pripomína, že variant Delta má zatiaľ v Európe na svedomí len veľmi málo obetí. Vo veľkej miere zasiahol len tie krajiny, ktoré sa vyznačujú vysokou alebo rýchlo stúpajúcou zaočkovanosťou.

„Pravdepodobne to súvisí so slobodným správaním sa obyvateľov v týchto krajinách, s otvorením ekonomiky a spoločenského života, ale aj s príchodom turistov a cestujúcich, teda s letnou turistickou sezónou,“ vysvetľuje matematik.





Ako príklad uvádza Spojené kráľovstvo, kde síce za mesiac (od mája do júna) stúplo zastúpenie kmeňa Delta medzi nakazenými z päť na 95 percent. Hospitalizácie a ani úmrtia tento variant však výrazne neovplyvnil.





Okrem vysokej zaočkovanosti za to môže aj premorenie. Slovensko je podľa Bošňáka v tomto smere v „strednej lige“. „Máme našliapnuté na zaočkovanosť 50 percent našej dospelej populácie nad 12 rokov,“ uviedol.

Už je „po“ tom

Z dát Veľkej Británie sa však môžeme poučiť. Všetko nasvedčuje tomu, že šírenie Delta variantu sa v tejto ostrovnej krajine pomaly zastavuje. Podobný priebeh zaznamenali aj Španielsko, Portugalsko, Holandsko či dovolenkový Cyprus a Malta.

„Situácia v nich sa po nárastoch na prelome júna a júla a po špičke v strede júla stabilizuje. Všetky krajiny žijú slobodným životom, ale Cyprus mal šialene vysoké čísla prípadov,“ uvádza Bošňák.





Všetky tieto krajiny sú veľmi vysoko zaočkované, neobmedzili zásadne slobodný život. Vo veľkej miere testovali, v prípade ostrovov Cyprus a Malta dokonca aj dovolenkárov pri vstupe do krajiny.





Rozdiel medzi týmito krajinami je hlavne v tom, kedy vlnu spôsobenú Delta vírusom zažili. Cyprus a Holandsko veľmi skoro po poslednej vlne. Spojené kráľovstvo a Portugalsko zase naopak s odstupom. Malta zažila prvú poriadnu vlnu až s Delta kmeňom.

Spoločné majú to, že sa vo všetkých infikovalo veľké percento obyvateľov. Na Cypre takmer štyri percentá. Tento údaj považuje analytik za dôveryhodný, nakoľko na Cypre sa testuje 50-krát viac ako na Slovensku.





Ak by sme chceli opísaný priebeh Delta vlny aplikovať v slovenských podmienkach, znamenalo by to, že Slovensko by bolo podľa COVID automatu čierne. Platili by tak najprísnejšie epidemiologické opatrenia.

Delta nastupuje

Podobný vývoj, aký odborníci zaregistrovali v krajinách, kde už špička Delta vlny ustúpila, zažili aj ďalšie štáty, no asi o mesiac neskôr. Tie ešte najhoršie obdobie iba čaká, zároveň sa však líšia zaočkovanosťou.





„Island na 75 percent, Izrael na 62 percent, Francúzsko na 50 percent a Čierna Hora na 25 percent. Všetky krajiny majú špičku ešte len pred sebou, pravdepodobne v horizonte dvoch až štyroch týždňov,“ vysvetľuje Bošňák.

Aký vysoký bude počet hospitalizovaných a mŕtvych teda ešte jasné nie je. No už teraz všetky vymenované krajiny hlásia pol percenta infikovaných. Na Slovensku by to znamenalo 30-tisíc nových prípadov.





Za celé leto a posledných šesť týždňov sme však zaznamenali spolu „iba“ 2 000 infikovaných. Preto sa zatiaľ v tejto skupine krajín takisto nenachádzame a ak podľa matematikov upravíme COVID automat, ani sa tam nedostaneme.

Vírus sa zobúdza

Slovensko sa, našťastie, v rámci tretej vlny nenachádza ani v rovnakej skupine ako Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko či Bulharsko. Vo všetkých týchto krajinách sa vývoj počtu infikovaných začal v strede júla dvíhať, čo znamená začiatok vzostupu.

„Nie je jednoduché tvrdiť, že nastane strmý vývoj smerom hore, ale je pravda, že sú na podobnej úrovni ekvivalentu 300 denných nových prípadov na Slovensku,“ dopĺňa Bošňák svoju predikciu.





Zaočkovanosť je v týchto štátoch pomerne nízka. Bulharsko nedosiahlo zatiaľ ani 15 percent, Slovinsko a Chorvátsko sú na úrovni 40 až 45 percent, čo je podobné ako na Slovensku. Rakúšania sú zaočkovaní na 53 percent.





S výnimkou Rakúska ide tiež o krajiny, ktoré zažili veľmi silnú poslednú vlnu koronavírusu, aj v tom sa podobajú Slovensku. Rozhodujúce bude sledovať najbližšie dva až tri týždne, či bude Delta vlna prebiehať rovnako ako pri štátoch, ktoré ju už majú za sebou.

Driemajúci kmeň

Spomedzi všetkých vymenovaných krajín majú osobitú pozíciu Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, teda krajiny V4. Spoločnú „pandemickú históriu“ dopĺňa počet úmrtí s COVIDom a na COVID.

„Už sme na začiatku leta urobili predikciu na august a našťastie, nevychádza. Ani tisíce infikovaných denne, ani tisíc pacientov v nemocnici, ani stovka príjmov denne do nemocníc. Berieme späť a budeme opatrní: nevieme nič,“ píše Bošňák.





Priznáva tým, že čierny scenár, na ktorý sa pripravovali, sa na Slovensku neodohráva, aspoň zatiaľ. Omnoho dôležitejšie je však vedieť, ako to bude ďalej. Analytik má dve hypotézy, pričom prvá súvisí s počtom infikovaných ľudí v predchádzajúcej vlne.

Dve hypotézy

Ak sa porovnáme s Veľkou Britániou, ktorá má presné údaje o počte nadmerných úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, ako aj o infikovaných, ktorí sú vďaka tomu teraz aspoň sčasti chránení, tak máme predstavu aj o Slovákoch.

V Spojenom kráľovstve mali 116-tisíc úmrtí, na Slovensku to bolo v adekvátnom porovnaní počtu obyvateľov a nakazených dvakrát viac. „Je preto pravdepodobné, že sme mali aj výrazne viac infikovaných,“ myslí si Bošňák.





Keď sú tieto predpoklady pravdivé, znamená to, že aspoň do nejakej miery je chránených 30 percent ľudí, ktorí COVID-19 prekonali, a to okrem očkovaných. Vysoké premorenie vo vidieckych okresoch, aj keď je tam nízka zaočkovanosť, môže byť pozitívnym faktorom pri nástupe Delta vlny.

Odporúčanie

„K už zaočkovaným na Slovensku s úrovňou 42 percent je asi potrebné prirátať všetkých zaočkovaných slovenských občanov a pracujúcich a žijúcich v zahraničí. Môže to urobiť 100 až 200-tisíc občanov vo výhľade do konca augusta,“ dopĺňa Bošňák.





Ďalej vysvetľuje, že je to dôležité vzhľadom na leto, počas ktorého mnohí z nich cestujú domov. Ak sa teda spočítajú zaočkovaní, domáci aj zahraniční Slováci, ako aj pacienti, ktorí COVID-19 prekonali, mali by sme byť „slušne“ chránení.

„Stúpame veľmi, veľmi pomaly a z nízkych čísiel. Oproti najnižšiemu týždňu na začiatku júla sme za štyri týždne vystúpili na dvojnásobok denných pozitívnych prípadov z PCR a antigénových testov. Máme minimum pacientov v nemocniciach, do 10 na milión obyvateľov,“ dodal na záver.





Aby sme v prípade zhoršenia situácie stihli včas reagovať, mali by sme podľa matematika sledovať najmä vývoj v Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku či Rakúsku a samozrejme, aj našich najbližších susedov.





