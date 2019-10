Connor McDavid si nezahrá na MS v hokeji 2019, v poslednom zápase NHL sa zranil

EDMONTON 9. apríla (WebNoviny.sk) - Reprezentácia Kanady na majstrovstvách sveta v hokeji na Slovensku (10. - 26. 5.) bude bez útočníka Connora McDavida. Stošestnásťbodového kapitána Edmontonu nepustí na svetový šampionát zranenie nohy, ktoré utrpel v poslednom 82. zápase základnej časti NHL.

Potvrdil to Ryan Rishaug z TSN. Zároveň dodal, že zranenie 22-ročného hokejistu, ktoré utrpel po náraze do bránkovej konštrukcie po kontakte s obrancom Calgary Markom Giordanom, nie je príliš vážne. Potvrdilo to röntgenové vyšetrenie.

Výsledky magnetickej rezonancie, ktorá by mala vylúčiť poškodenie kolena, budú známe do dvoch dní. "Najprv som si myslel, že moja noha je na dva kusy. Našťastie, kosť je v poriadku a s pomocou spoluhráčov som mohol opustiť ľad. Veci sa zlepšujú, ale definitívu zatiaľ nepoznám," uviedol Connor McDavid podľa TSN.

McDavid má za sebou tretiu stobodovú sezónu v NHL. V práve skončenej základnej časti profiligy si so 41 gólmi a 116 bodmi utvoril osobný rekord. Jeho Edmontonu to však nestačilo na postup do play-off.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !