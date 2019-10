Colníci zverejnili výsledky razie, pri ktorej odhalili najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet

16.10.2019 (Webnoviny.sk) - Takmer 13 miliónov kusov cigariet, 22 ton tabaku, tri kompletné linky na výrobu a balenie cigariet, ďalšie príslušenstvo a 45 väzobne stíhaných cudzincov.

Cudzinci skončili vo väzbe

To sú výsledky minulotýždňovej razie finančnej správy, pri ktorej v obci Veľké Kostoľany pri Piešťanoch odhalili najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet v strednej Európe. Škodu voči štátnemu rozpočtu iba na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vyčíslili na približne 2,5 mil. eur.

“Rozsah zaisteného materiálu, ako aj počet na mieste zadržaných cudzincov si vyžiadali nasadenie viac ako stovky príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), rovnako ako z Colných úradov Trnava, Bratislava a Nitra. Nadväzujúce procesné úkony vykonávali takmer týždeň. Za tento krátky čas zvládli vypočuť všetkých zadržaných, vzniesli obvinenia, s ktorými sa stotožnil aj súd, vyčíslili škody voči štátnemu rozpočtu a zadokumentovali všetok zaistený materiál,” informovala dnes agentúru SITA hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Všetci cudzinci, ktorých vyšetrovateľ KÚFS obvinil, sú stíhaní väzobne. Občania z Moldavska, Ukrajiny a Rumunska čelia obvineniam zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. V prípade dokázania viny im hrozí trest na tri roky až osem rokov. Do väzby ich odvážali autobusom.

Zaistili tabak a cigarety

Ako uviedla Skokanová, vo Veľkých Kostoľanoch zaistili tri kompletné výrobné linky a baliace linky na cigarety a linku na spracovanie surových tabakových listov. Pri akcii zaistili aj 21 719 kilogramov tabaku a tabakovej suroviny a 12 648 870 kusov cigariet bez označenia slovenskou kontrolnou známkou.

Cigarety smerovali prevažne do Nemecka a Spojeného kráľovstva. V sklade v bratislavských Vajnoroch zase našli 322 paliet rôznych komponentov na výrobu cigariet (filtre, krabičky, lepidlá, pásky a pod.). Na hraničnom priechode zaistili kamión, ktorý mieril do Rumunska pre tabak, a mal ho doviezť do Veľkých Kostolian.





