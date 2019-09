Coca-Cola použije ročne až tri milóny ton obalov, zaviazala sa k lepšej recyklácii

Je ťažké vizualizovať si tri milióny ton plastov. Pre porovnanie, je to ako predstaviť si 15-tisíc vorvaňov obrovských. V roku 2018 sa Coca-Cola zaviazala, že do roku 2030 recykluje rovnaké množstvo použitých fliaš a plechoviek, ako predá. Spoločnosť momentálne predáva 500 značiek šumivých nápojov, džúsov a vôd. Podľa vyjadrení sa bude usilovať o to, aby jej obaly boli celosvetovo recyklovateľné.