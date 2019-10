Čo všetko profesionáli kontrolujú, aby bol nákup jazdenky bezpečný?

BRATISLAVA 26. marca 2019 (WBN/PR) - Zrejme každý vie, že pred kúpou jazdeného auta je nevyhnutná kontrola jeho technického stavu. Avšak nie všetci to aj urobia. Navyše, časť kupujúcich ani netuší, že nie všetky podvody súvisia iba s technickým stavom vozidla a preverovať by mali oveľa viac vecí. Stočený odometer, automobil daný do zálohy, v exekúcii, sfalšovaná technická knižka či predaj vozidla bez vedomia druhého z manželov. To sú len niektoré z rizík, ktoré môžu veľmi rýchlo pokaziť radosť z nového vozidla. Profesionálny predajcovia preto investujú do kontrol áut milióny eur.

Stáčanie odometrov

Až život ohrozujúce môže byť stočenie odometra, kedy majiteľ nevie o skutočnom stave najazdených kilometrov a tým pádom môže nevedomky zanedbávať aj starostlivosť o vozidlo. Slovensko je v prípade boja s týmto problémom o kus vpredu pred ostatnými krajinami, avšak prísne pravidlá platia iba pre firmy resp. právnické osoby. Od súkromnej osoby – občana si záujemcovia môžu aj naďalej nevedomky kúpiť tzv. stočenku. Títo predávajúci totiž nemusia kupujúceho upozorniť na predaj stočeného vozidla a ani vydať ODO-PASS. Navyše, ak si takýto predávajúci postaví hlavu, záujemca sa k ODO-PASS-u ani nedostane. Ešte horšia je situácia pri nákupe jazdenky zo zahraničia, prepojené databázy majú totiž iba Slovensko, Belgicko a Holandsko. Overiť takéto vozidlo môže byť až detektívna práca.

Firmy resp. právnické osoby musia pri predaji vozidla zverejňovať VIN čísla a doložiť stavy najazdených kilometrov. Ak to neurobia, hrozia im vysoké pokuty. "Stav najazdených kilometrov dôkladne kontrolujeme, nespoliehame sa pri tom iba na údaje z ODO-PASS-u, podľa dostupných záznamov tretích strán zhodnotíme, či u vozidla nie je podozrenie na neoprávnenú manipuláciu. Okrem toho máme ešte vlastnú databázu, v ktorej je približne 1,2 milióna vozidiel predaných od roku 1992 a tiež aj niekoľko miliónov záznamov o autách, ktoré navštívili náš výkup bez uzatvorenia obchodu. Kontinuálne tiež analyzujeme inzertnú ponuku ojazdených vozidiel v západnej a strednej Európe a sledujeme, ako sa mení ich nájazd po dovoze na Slovensko a tieto informácie si archivujeme," vysvetľuje opatrenia proti výkupu stočeného auta prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.

Falšovanie servisnej knižky

Veľa záujemcov o jazdenku si myslí, že keď k nej dostanú servisnú knižku, tak sa nie je čoho báť. Opak je však pravdou, pretože papierové servisné knižky podvodníci veľmi radi falšujú. "Uvediem jeden príklad z praxe. Knižka obsahovala zápisy pravidelných prehliadok z nemeckého autoservisu vrátane pečiatok aj podpisov. Kontrolou sme však zistili, že servis ukončil činnosť ešte pred tým, než boli urobené záznamy v knižke. Bola sfalšovaná a mala pravdepodobne zakryť manipuláciu s odometrom," vysvetľuje Vaněček. Overenie pravosti servisnej knižky v zahraničí nie je vôbec jednoduché. Donútiť si servisného technika baviť sa s neznámou osobou o servisnej histórii jedného z tisícky vozidiel, ktoré ich servis navštevuje, nie je vôbec ľahká úloha.

Právne vady

Vozidlá v exekúcii sú ďalším častým rizikom, ktoré na kupujúcich číha. Veľa ľudí v problémoch sa ešte na poslednú chvíľu snaží takýchto áut zbaviť a skúšajú rôzne triky. "Kupujúci by mali zbystriť pozornosť, ak je posledný majiteľ napríklad s bydliskom v obci/meste bez uvedenia adresy. Môže to totiž signalizovať, že taká osoba je nemajetná alebo má finančné problémy a s tým súvisiace exekúcie, keďže nevlastní žiadnu nehnuteľnosť. V prípade takéhoto vozidla nie je možné vykonať zmenu v evidencii vozidiel a takéto vozidlo potom môže exekútor zabaviť," varuje Vaněček.

Veľa ľudí vôbec ani netuší, že vozidlo môže byť aj predmetom záložnej zmluvy, kedy si naň majiteľ požičal peniaze. Nenapadne ich teda pozrieť sa na stránku notar.sk, kde je to možné overiť. Pri kúpe auta neradno zabúdať ani na súhlas manžela či manželky s predajom auta. Jeden alebo druhý môže predaj napadnúť a kupujúci sa dostane do súdneho sporu a v ňom bude označený, že nie je vlastníkom auta, aj keď ho celé zaplatil.

Podchytiť tieto problémy môže byť pre laika komplikovaný a zdĺhavý proces s neistým výsledkom. Seriózni predajcovia investujú do kontroly vykupovaných jazdeniek veľa finančných prostriedkov a času. "Pri výkupe automobilov kontrolujeme 107 mechanických parametrov na každom aute a odmietame až 65 – 70 % ponúkaných vozidiel. Vďaka všetkým kontrolám môžeme zákazníkom poskytnúť 100 % záruku na pôvod auta. V prípade vzniku právnej vady vraciame plnú kúpnu cenu. Zároveň všetky automobily vlastníme, takže sa kupujúci nemusia obávať, že sa nebudú mať na koho obrátiť s prípadnou reklamáciou. V prípade, ak sa nový majiteľ auta rozhodne, že mu nevyhovuje, môže nám ho bez udania dôvodu do 7 dní vrátiť," vysvetľuje Vaněček.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !