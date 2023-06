Čo urobiť po návrate z rizikovej krajiny? Porušenie pravidiel vás môže vyjsť draho

Od pondelka 20. júla patrí medzi menej rizikové krajiny aj Veľká Británia. Pre navrátilcov zo Spojeného kráľovstva teda prestáva platiť povinnosť absolvovať karanténu a vyšetrenie na Covid-19, informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ľudia vracajúci sa z tzv. červených krajín sa aj naďalej musia prihlásiť na miestny príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Po prechode hraníc by ich na to mala upozorniť aj SMS správa.

Osoby, ktoré sa hygiene nenahlásia, riskujú pokutu do výšky 5-tisíc eur. Hygiena by totiž mala disponovať zoznamom telefónnych čísel, ktoré prekročili hranice rizikových štátov.





„Všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre Covid-19,“ upozorňuje ÚVZ.





Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky





ÚVZ SR: DO ZOZNAMU MENEJ RIZIKOVÝCH KRAJÍN PRIBUDNE VEĽKÁ BRITÁNIA

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli zaradiť na zoznam menej rizikových krajín Spojené kráľovstvo. Opatrenie ÚVZ SR, v ktorom bude upravený zoznam menej rizikových krajín, by malo byť zverejnené v piatok 17. júla 2020 a účinnosť má nadobudnúť v pondelok 20. júla 2020.





V zozname menej rizikových krajín sa aktuálne nachádzajú Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.





Poznámka: Odborné konzílium prehodnocuje zoznam menej rizikových krajín približne v dvojtýždňových intervaloch. Odporúčame preto sledovať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na stránke www.uvzsr.sk.





Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v SR majú epidemiologickú situáciu na Slovensku pod kontrolou, vzniknuté ohniská nákazy sú identifikované, monitorované a podchytené. Počas sledovaného obdobia od 1. júna 2020 do 9. júla 2020 vzniklo na území SR niekoľko regionálnych a nadregionálnych epidémií, ktoré však pre rýchlu a účinnú reakciu regionálnych hygienikov v rámci epidemiologického šetrenia nemali celoplošný dopad a zostali v regiónoch výskytu. Vyplýva to z analýzy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Prijímanie celoplošných opatrení preto nateraz nie je potrebné.





V sledovanom období bolo formou klasického epidemiologického vyšetrovania zaznamenaných 363 nových prípadov ochorení COVID-19. Viac ako polovica z nich (187 prípadov) bola importovaná zo zahraničia. Najviac importovaných prípadov pochádzalo z Českej republiky, Ukrajiny, Veľkej Británie, Srbska a Macedónska.





Vláda SR na svojom pondelňajšom rokovaní (13. júla 2020) schválila návrh novely zákona o elektronických komunikáciách a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ďalší spôsob epidemiologického vyšetrovania.





Podľa návrhu, o ktorom bude tento týždeň rokovať Národná rada SR, by mali osoby, ktoré boli v niektorej z rizikových krajín, dostať pri návrate na Slovensko SMS správu od telekomunikačného operátora. V nej bude informácia, že po návrate na Slovensko sa musia zaregistrovať na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR.





ÚVZ SR bude môcť požiadať operátorov o zoznam telefónnych čísiel, ktorým túto SMS správu odoslali. Hygienici následne budú môcť porovnať tento zoznam so zoznamom ľudí, ktorí sa nahlásili. Vyplynie tak zoznam telefónnych čísiel, ktoré sa pri návrate na Slovensko nezaregistrovali. Hygienici ich následne budú kontaktovať.





Uvedené informácie odzneli na tlačovej besede po zasadnutí konzília odborníkov, na ktorej sa zúčastnili predseda vlády SR Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas, Mária Avdičová z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Zdroj:Facebook Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky





Čo urobiť po príchode zo zahraničia

Rúško musíte mať nasadené v lietadle, a tiež počas transportu z letiska autom alebo verejnou hromadnou dopravou. Od ostatných sa snažte udržiavať sociálny odstup a čo najrýchlejšie smerujte domov.

Po príchode domov kontaktujte telefonicky alebo e-mailom regionálny úrad verejného zdravotníctva, do ktorého územnej pôsobnosti spadá zvolené miesto pobytu.

Myslite na to, že hneď po návrate domov sa na vás aj všetky osoby žijúce v rovnakej domácnosti vzťahuje povinnosť karantény.

Piaty deň po príchode by ste mali na odbernom mieste absolvovať test na Covid-19. Odbery v domácom prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch.

Po oznámení negatívneho výsledku sa končí domáca izolácia, v prípade pozitivity bude karanténa pokračovať.









Čo môžete a nemôžete počas karantény

Počas domácej izolácie nesmiete opúšťať miesto svojho pobytu a prijímať návštevy. Kontakty s ostatnými osobami by ste mali obmedziť na minimum. Ak žijete v rodinnom dome a máte záhradu, môžete tráviť čas aj vonku na dvore.

Na nákupy využite online služby s dovozom potravín, alebo sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža.

Dôsledne dodržiavajte hygienické opatrenia, často vetrajte a dezinfikujte povrchy, ktorých sa dotýka viac ľudí, napr. kľučky.

Každý člen rodiny v izolácii by mal používať vlastný uterák, tanier, poháre a príbor. V ideálnom prípade by mal mať aj vlastnú izbu, aby sa znížila pravdepodobnosť prenosu ochorenia na ostatných.

Vychádzať z domu môžete len v nevyhnutnom prípade – ak je potrebné vyhodiť smeti, vyvenčiť psa alebo vyzdvihnúť nákup. Pred opustením bytu si musíte vydezinfikovať ruky, nasadiť rúško a dodržiavať sociálny odstup. V spoločných priestoroch sa s nikým nepúšťajte do reči a nepoužívajte výťah.

V prípade, že sa u vás počas karantény alebo po návrate z cudziny objavia príznaky podobné ochoreniu Covid-19, mali by ste bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho lekára.

Zoznam zahŕňa 33 bezpečných krajín

Ako rizikové krajiny sú označené všetky tie, ktoré nie sú uvedené v tzv. zelenom zozname.





K bezpečným krajinám patria Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo.

Počasie predpoveď na Štvrtok 22. Júna 2023 polooblačno až oblačno, postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky

Dnes bude polooblačno až oblačno, zrána aj menej oblačnosti. Postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky ojedinele aj intenzívne a s krúpami.

Najvyššia denná teplota 27°C až 31°C, na západe a na juhu stredného a východného Slovenska miestami 32°C do 34 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 19 °C.

Slabý premenlivý, na juhozápade prevažne južný vietor do 5 m/s (20 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Predpokladané množstvo zrážok:do 10 mm, pri búrkach ojedinele až do 40 mm





Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.

Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.





Je tohtoročná daždivá jar dobrým znamením?

Na Slovensku je tohtoročná jar daždivejšia, ako sme boli za posledné roky zvyknutí. Avšak ochladenie, častý dážď a vo vyšších polohách aj snehové zrážky, sú typické znaky pre jarné obdobie na našom území.





V takmer celej Európe je zvýšená zrážková činnosť v tomto období bežná.





Rusko, Ukrajina, či Bielorusko, môžu mať v tomto období väčšie sucho, ako ostatné časti Európy. Dôvodom môže byť aj globálne otepľovanie.

Je dobré, že viac prší?

Zvýšené zrážky zabezpečia naplnenie vodných nádrží, zvýšenie hladiny podzemnej vody a zmiernenie sucha. Avšak dôsledky zrážok závisia od konkrétnej situácie a miesta.





Je dôležité rozlišovať medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami. Zvýšené zrážky predstavujú nadpriemerné množstvo zrážok v danom časovom období. Môže ísť o vyššie množstvo zrážok, snehu alebo iných typov zrážok v porovnaní s bežnými očakávaniami pre danú oblasť a sezónu. Tieto zrážky môžu spôsobiť, že rieky a potoky sa priblížia k svojim hraniciam.





Extrémne záplavy sú spúšťané s mimoriadnymi podmienkami, ako sú silné a intenzívne zrážky, ktoré v krátkom čase vylievajú vodné toky. Záplavy môžu mať vážne následky pre ľudí a infraštruktúru. Hlavným rozdielom medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami je rýchlosť a intenzita nárastu hladiny riek a tokov. Zvýšené zrážky môžu postupne zvyšovať hladinu riek, avšak záplavy môžu mať náhly a dramatický vplyv na rýchlosť a objem vody.





Okrem zrážok je dôležité aj efektívne využívanie vody, riadenie vodných zdrojov a udržateľné praktiky v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, priemysel a domácnosti. Aj v prípade dostatku zrážok je dôležité mať účinné systémy zhromažďovania, skladovania a distribúcie vody, aby sa zabezpečilo udržateľné hospodárenie. Riadenie vodných zdrojov je komplexný problém, ktorý si vyžaduje vyvážený prístup a spotrebu miestnych podmienok.





Približne 2 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode

Podľa údajov Organizácie Spojených národov z roku 2021, približne 2 miliardy ľudí na svete nemajú prístup k pitnej vode. Ide najmä o krajiny tretieho sveta, rozvojové krajiny a tie, ktoré sa nachádzajú v konflikte a chudobné komunity. Nedostatočný prístup k pitnej vode má vážny vplyv na zdravie a život ľudí.





Ak má zvýšený počet zrážok pomôcť, je dôležité správne nastaviť a riadiť vodné systémy, ktoré dokážu zabezpečiť dostatok pitnej vody, či udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi.





Pravidelné a primerané zrážky môžu zabezpečiť dostatok vody v rezervoároch a podzemných vodných zdrojoch, čo je dôležité pre zásobovanie mesta pitnou vodou. Ak je voda zhromažďovaná a spracovaná, môže sa využiť na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch a na výrobu energie.





Na druhú stranu príliš veľké množstvo zrážkovej činnosti môže spôsobiť poškodenie a narušenie infraštruktúry, ak nie sú dostatočne dimenzované a prispôsobené vodné systémy. Preto je veľmi dôležitý základný náter infraštruktúry, celkovej kanalizácie a ochrany proti povodniam, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky veľkého množstva zrážok.

Čo na to SHMÚ?

Vedecko-technický pracovník pre meteorológiu a klimatológiu Pavel Faško zo SHMÚ uviedol, že v aktuálnom charaktere počasia na Slovensku je vlhko a chladno. Striedanie chladnejších a teplejších období je v druhej polovici jari u nás štandardné, pričom aj prejavy pôsobenia tlakových níží smerujúcich k nám z Talianska a z oblasti Jadranského mora môžu byť súčasťou jarného charakteru počasia na našom území.





Ale v roku 2023 trvá chladné počasie už od konca marca a to nie je štandardné. Aj tlakových níží postupujúcich z centrálneho Stredomoria cez Taliansko a Jadranskú oblasť smerom na sever bolo zaznamenaných od apríla do súčasnosti niekoľko, a to tiež nie je až také obvyklé. Dôsledkom sú výrazne nadnormálne atmosférické zrážky, predovšetkým na krajnom juhozápade a západe Slovenska.





Ako ďalej Faško uviedol, nie je vhodná príležitosť na podporu hladín podzemnej vody, ale posledné dažde už spôsobili povodňové stavy na viacerých vodných tokoch.





Kombinácia chladného a daždivého počasia nepraje teplomilným rastlinách, ako sú paradajky a papriky, ale niektorým iným poľnohospodárskym plodinách to nevadí. Pripomenúť treba aj to, že chladnejších a daždivejších májov je v posledných rokoch viac, napríklad podobne ako v roku 2023 to bolo aj v roku 2019.

